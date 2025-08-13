Fue un vértice multicultural en la Edad Media y ahora este pueblo de Córdoba es el "destino de moda para el senderismo"
La Delegación de Turismo ha organizado hasta 15 rutas para impulsar este atractivo en auge de Lucena
Una de las mayores herencias que nos han dejado nuestros antepasados es, sin lugar a dudas, el legado patrimonial y cultural que hoy no solo enriquece nuestras vidas, sino que en muchos casos se ha convertido en motor económico y escaparate para pueblos que buscan darse a conocer fuera de sus fronteras. Y si hay un ejemplo claro en Andalucía, ese es el de Lucena, en plena Subbética cordobesa.
Apenas a 75 kilómetros de Córdoba capital, Lucena fue durante siglos un punto de encuentro de las culturas judía, árabe y cristiana. Ese pasado multicultural sigue vivo en su patrimonio histórico: la capilla del Sagrario en la Iglesia de San Mateo (considerada una joya del barroco andaluz), el imponente Castillo del Moral, donde estuvo preso Boabdil el Chico, o el Palacio de los Condes de Santa Ana, que hoy ha sido reconvertido en uncentro de interpretación.
No se puede hablar de Lucena sin mencionar su necrópolis judía medieval: la mayor y mejor conservada de Europa, descubierta en 2006, y el Barrio Judío, conocido como la “Perla de Sefarad”, que conserva ese trazado de calles estrechas que transporta directamente a la Edad Media.
Más allá de la historia el municipio también atrae por su tradición vinícola, sus olivares y enclaves como el Museo Bodega El Alfolí o la cercana Playa de Valdearenas en Iznájar, un rincón de agua dulce perfecto para el verano.
De joya patrimonial a referente para el senderismo
En los últimos meses Lucena ha sumado un nuevo motivo para aparecer en la lista de destinos de moda: el senderismo. El programa municipal “Senderos de Puertas Abiertas”, impulsado por la Delegación de Turismo y financiado por el GDR de la Subbética, ha diseñado y señalizado una red de 15 rutas que recorren caminos públicos, vías pecuarias y espacios naturales protegidos del municipio.
La propuesta, gratuita y con guías especializados, se extiende hasta diciembre de 2025 con 14 salidas programadas para todos los niveles. Hay rutas diurnas y nocturnas, paseos por parajes como las Lagunas Amarga y Dulce, senderos iluminados por la luna llena, recorridos que coinciden con lluvias de estrellas o visitas a cooperativas en plena campaña olivarera.
Lo que viene a partir de agosto
Desde el mes de agosto la agenda senderista se intensifica con propuestas para todos los gustos: el día 16 será el turno del Sendero de las Lagunas Amarga y Dulce (4,59 km), ideal para familias y amantes de la observación de aves. En septiembre llegarán rutas como la Cruz del Francés (21 de septiembre) y la Sierra de Aras (28 de septiembre), que combinan naturaleza e historia.
En octubre y noviembre se mezclará el deporte con la tradición: senderos como el del Barro y la Cerámica o el del Cerro Quintana incluyen paradas en cooperativas y talleres para conocer el oficio alfarero o la producción de aceite. Y en diciembre, el cierre del programa llegará con el Vado de los Bueyes (6 de diciembre) y el Cerro Las Puertas (8 de diciembre), este último con visita a la sala D’arte en Las Navas del Selpillar.
a participación en las salidas es gratuita hasta completar aforo, pero es obligatorio inscribirse previamente. El proceso es sencillo: basta con realizar la inscripción en la página oficial. El punto de encuentro y la hora de inicio se indican en cada ruta, y se recomienda llegar al menos cinco minutos antes. La actividad incluye el acompañamiento de guías de naturaleza con seguro de responsabilidad civil.
