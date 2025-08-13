Fue un vértice multicultural en la Edad Media y ahora este pueblo de Córdoba es el "destino de moda para el senderismo"

Una de las mayores herencias que nos han dejado nuestros antepasados es, sin lugar a dudas, el legado patrimonial y cultural que hoy no solo enriquece nuestras vidas, sino que en muchos casos se ha convertido en motor económico y escaparate para pueblos que buscan darse a conocer fuera de sus fronteras. Y si hay un ejemplo claro en Andalucía, ese es el de Lucena, en plena Subbética cordobesa.

Apenas a 75 kilómetros de Córdoba capital, Lucena fue durante siglos un punto de encuentro de las culturas judía, árabe y cristiana. Ese pasado multicultural sigue vivo en su patrimonio histórico: la capilla del Sagrario en la Iglesia de San Mateo (considerada una joya del barroco andaluz), el imponente Castillo del Moral, donde estuvo preso Boabdil el Chico, o el Palacio de los Condes de Santa Ana, que hoy ha sido reconvertido en uncentro de interpretación.

No se puede hablar de Lucena sin mencionar su necrópolis judía medieval: la mayor y mejor conservada de Europa, descubierta en 2006, y el Barrio Judío, conocido como la “Perla de Sefarad”, que conserva ese trazado de calles estrechas que transporta directamente a la Edad Media.

Más allá de la historia el municipio también atrae por su tradición vinícola, sus olivares y enclaves como el Museo Bodega El Alfolí o la cercana Playa de Valdearenas en Iznájar, un rincón de agua dulce perfecto para el verano.

De joya patrimonial a referente para el senderismo

En los últimos meses Lucena ha sumado un nuevo motivo para aparecer en la lista de destinos de moda: el senderismo. El programa municipal “Senderos de Puertas Abiertas”, impulsado por la Delegación de Turismo y financiado por el GDR de la Subbética, ha diseñado y señalizado una red de 15 rutas que recorren caminos públicos, vías pecuarias y espacios naturales protegidos del municipio.

La propuesta, gratuita y con guías especializados, se extiende hasta diciembre de 2025 con 14 salidas programadas para todos los niveles. Hay rutas diurnas y nocturnas, paseos por parajes como las Lagunas Amarga y Dulce, senderos iluminados por la luna llena, recorridos que coinciden con lluvias de estrellas o visitas a cooperativas en plena campaña olivarera.

Lo que viene a partir de agosto

Desde el mes de agosto la agenda senderista se intensifica con propuestas para todos los gustos: el día 16 será el turno del Sendero de las Lagunas Amarga y Dulce (4,59 km), ideal para familias y amantes de la observación de aves. En septiembre llegarán rutas como la Cruz del Francés (21 de septiembre) y la Sierra de Aras (28 de septiembre), que combinan naturaleza e historia.

En octubre y noviembre se mezclará el deporte con la tradición: senderos como el del Barro y la Cerámica o el del Cerro Quintana incluyen paradas en cooperativas y talleres para conocer el oficio alfarero o la producción de aceite. Y en diciembre, el cierre del programa llegará con el Vado de los Bueyes (6 de diciembre) y el Cerro Las Puertas (8 de diciembre), este último con visita a la sala D’arte en Las Navas del Selpillar.

a participación en las salidas es gratuita hasta completar aforo, pero es obligatorio inscribirse previamente. El proceso es sencillo: basta con realizar la inscripción en la página oficial. El punto de encuentro y la hora de inicio se indican en cada ruta, y se recomienda llegar al menos cinco minutos antes. La actividad incluye el acompañamiento de guías de naturaleza con seguro de responsabilidad civil.