Sorteo del Niño 2026
06703, primer premio de la Lotería del Niño 2026
Dotado con 200.000 euros al décimo, ha sido muy repartido por toda España
EFE
El primer premio del sorteo extraordinario de la lotería del Niño, celebrado este martes y dotado con dos millones de euros por serie (200.000 euros al décimo), ha recaído en el número 06703.
Este número ha estado muy repartido y se ha vendido en Madrid Barcelona, San Sebastián, Málaga, Bilbao, Zaragoza, Vitoria, Santa Cruz de Tenerife, Sevilla, Salamanca, Pamplona, Málaga, Logroño, Guadalajara, Cuenca, Castellón, Cádiz, Alicante y Albacete, así como en numerosas localidades del país, entre ellas, Paiporta (Valencia), una de las localidades más afectadas por la dana de octubre de 2024.
El segundo premio, el 45875, ha caído en O Porriño (Pontevedra), Las Cabañuelas (Almería), Barcelona, la localidad madrileña de Aranjuez y Madrid capital.
El tercer premio, el 32615, se ha consignado en la administración número 11 de Burgos y en la número 28, ubicada en un centro comercial de Alcampo de Granada.
