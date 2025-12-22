En Algemesí
De reformar la administración de lotería tras la dana a repartir el quinto premio de Navidad
Un lotero de Algemesí reparte sesenta mil euros con diez décimos del número 18669
Saray Fajardo
Como si de un gol en el tiempo añadido se tratara, Algemesí ha celebrado el último de los premios repartidos por el Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad, un quinto, el 18669, que ha salido a las 13:27 horas. Sesenta mil euros que llegan a un municipio que hace poco más de un año sufría una de sus mayores catástrofes climáticas.
La cantidad no es excesiva, pero, como reconoce el lotero Jesús Jiménez, de la Administración de Lotería Número 3, "siempre es una alegría". Y más, si se tiene en cuenta de dónde viene la ciudad. "Venimos de un año muy complicado. Nos entraron alrededor de ochenta centímetros de barro, perdí el coche y lo reformamos todo en verano", explica y añade acto seguido: "Ahora poder dar este premio me deja muy contento, lo celebro como si me tocara a mí".
Jiménez ha vendido una serie completa del número, premiado con seis mil euros al décimo. "Ya no esperábamos dar ningún premio, eran los últimos minutos del sorteo y me ha llamado un compañero y me lo ha dicho", explica.
Un par de clientes ya han llamado al lotero para expresarle su gratitud. "Estaban supercontentos", asegura Jiménez, que dice "vivir mucho" el sorteo "más importante del año". Han pasado ocho años desde que esta administración repartió suerte en un 22 de diciembre y, en aquella ocasión, también fue con un quinto premio.
- La Junta de Andalucía mejora del firme de la carretera A-318 a su paso por Cabra
- ¿Quién está detrás de los nuevos barrios de Córdoba?
- El juez Manuel Marchena apadrina a la nueva promoción de letrados del Colegio de Abogados de Lucena
- Lotería de Navidad 2025 en Córdoba, en directo | El tercer premio del Sorteo de Navidad toca en La Viñuela, Medina Azahara y Montilla
- Mercadona abrirá un nuevo supermercado en la zona oeste de Córdoba
- Cuatro de las mejores cocinas de Córdoba elaboran un menú inédito para sorprender en Nochebuena y Navidad
- Los grandes municipios olivareros de Córdoba
- En directo | Así te hemos contado el partido entre el Mirandés y el Córdoba CF