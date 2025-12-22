El misterio del segundo premio de Lotería de Navidad que ha caído íntegro en Madrid: "Nadie sabe a quién le ha tocado"

"Nadie sabe a quién le ha tocado". Es el chascarrillo que se oye a las puertas de la administración de Madrid que ha repartido íntegramente el 70048, el segundo premio de la Lotería de Navidad. Desde que el número ha salido a las 9:20 horas nadie se ha acercado por la calle Barquillo para celebrarlo. "Por el momento, nada", asegura Natxo, su responsable comercial. Apenas puede contener la emoción. Acaba de repartir 125.000 euros por billete y, claro, dado que lo ha vendido todo, está más que feliz. "Es una pasada. Nosotros no llevamos ningunos, pero estamos muy emocionados". Tras horas de euforia, no sabe quiénes han sido los agraciados.

Este lunes, además, es el cumpleaños de Raquel, la lotera. No para de sonreir. "No es un número que solamos vender, nos llegó. Compañeros de otros establecimientos nos han llamado para felicitarnos", dice. Y, sin querer, da en la clave del misterio que rodea a este número: "Se ha vendido en gran cantidad a empresas, pero no podemos decir nada más. Los encargaron en su momento. Sólo podemos decir que algunas se han puesto en contacto con nosotros. También se lo llevó gente del barrio". No hay más información al respecto.

Raquel, una de las loteras de la administración de Madrid que ha venido el segundo premio. / JOSÉ LUIS ROCA

"Se trata de compañías tanto de Madrid como de fuera. Aunque lo hayamos vendido aquí, está muy repartido por España", continúa Jéssica, la tercera responsable. En total, trabajan 18 personas en esta administración, localizada a escasos metros de la concurridísima Gran Vía. De hecho, asegura que lo más probable es que el resto se lo hayan llevado turistas. No es la primera vez que la administración entregra un premio así en estas fechas: en 2024, despacharon El Niño.

A su lado se encuentra Andrés, autodenominado por sus compañeras como su particular calvo de la Navidad. Es uno de los comerciales y se ha encargado de vender los billetes por distintas empresas. Quizá, entre ellas, quién sabe, las agraciadas. "Les guardamos el secreto", apunta. Según ha publicado Faro de Vigo, Bimba y Lola en Galicia se ha llevado buena parte de los 247,5 millones que trae consigo. Los billetes viajaron a más de 160 tiendas de la firma de moda y buena parte ha recaído en Galicia, donde tienen su sede central.

El 70048 ha caído íntegramente en Madrid, aunque ha viajado por el resto de España. / JOSÉ LUIS ROCA

Afuera sólo aguardaba la prensa. Cámaras y micrófonos han copado los aleadaños de la plaza del Rey a la espera de cazar a los protagonistas. Un objetivo imposible por ahora. Como curiosidad, los dueños han desvelado la pericia de uno de sus compradores habituales: un vecino que, hace semanas, descontento con la lotería, solicitó tres décimos de un "número feo" para el sorteo. Casualmente, eran del 70048. "Todos están dentro del bombo, por lo que todos pueden tocar. Hay quien odia los ceros, pero a mí me parecen realmente bonitos. Hoy es la mejor prueba. No podemos decir quién es, pero suele venir a diario por aquí", prosigue Jéssica risueña.