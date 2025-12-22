En Directo
Sorteo de Navidad
Lotería de Navidad 2025 en Córdoba, en directo | El segundo premio del Sorteo de Navidad 2025 y un cuarto ya están en los alambres
Aquí tienes todos los números premiados, el resultado del Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad, la lista oficial de premios y puedes comprobar tus décimos de la Lotería de Navidad
Javier Quintana
Ya está aquí el esperado Sorteo Extraordinario de Lotería de Navidad 2025. Este año el sorteo navideño repartirá un total de 2.772 millones de euros en premios que se pondrán cobrar desde la misma tarde del sorteo. El más cuantioso es el primer premio, El Gordo, con 400.000 euros por décimo (de los que Hacienda se lleva una parte). Los más comunes son las pedreas, con 100 euros por décimo.
Sigue aquí en directo el sorteo de Lotería de Navidad 2025, todos los premios que alcancen a Córdoba, la lista de números oficial y, además, podrás comprobar si tus décimos han sido agraciados.
¿Cuándo fue la última vez que tocó el Gordo en Córdoba?
La última vez que el Gordo cayó en Córdoba capital fue en 2020. A nivel provincial, en 2023 también hubo agraciados en diferentes municipios con el primer premio.
Alegría desbordada en la calle Barquillo de Madrid por el Segundo Premio
Alegría desbordada en la calle Barquillo de Madrid por el Segundo Premio
El cuarto premio reparte 200.000 euros a la serie
Este primer cuarto premio reparte 200.000 euros a la serie, es decir, 20.000 euros por décimo.
El primer cuarto premio cae en Getafe, Badalona, Valencia o Madrid
El primer cuatro premio del sorteo ha estado muy repartido: Cazorla, Getafe, Badalona, San Lorenzo del Escorial, Burgos, Leioa, Olot, Madrid, Segovia, Toledo, Alaquàs, Mislata y Valencia son los municipios que han vendido décimos de este número.
PRIMER CUATRO PREMIO
El 78477, primer cuarto premio del sorteo de Navidad.
La administración de la calle Barquillo de Madrid felicita a los ganadores
La administración de la calle Barquillo, en Madrid, ha felicitado en redes sociales a sus clientes por lograr el Segundo Premio de la Lotería de Navidad.
"Queremos felicitar a todos los ganadores, y compartir el orgullo que sentimos al saber que, un año más, desde Lotería Barquillo 10 hemos sido parte de un momento tan especial. Gracias por confiar en nosotros y por acompañaros en una tradición tan única como la Lotería de Navidad", ha señalado la administración en la red social X.
Los niños que cantaron el segundo premio
Los niños Ángel Abaga Elebiyo y Samanta Fuster Jordao han cantado número y premio y Raimundo Alogo Ondo Esono y Manuel Djunior Sañaba Mangue han extraído las bolas.
El sorteo continúa con la segunda tabla
Arranca la segunda tabla en el Teatro Real. Piero Rai Chávez Huaroto y Alisce Ríos Gonzales son los encargados de cantar los primeros números.
El segundo premio reparte 247,5 millones de euros en Madrid
El número 70.048, agraciado con el segundo premio del Sorteo Extraordinario de Lotería de Navidad y dotado con 1.250.000 euros a la serie, ha caído de forma íntegra en la calle Barquillo de la capital, repartiendo un total de 247,5 millones de euros.
El número fue cantado a las 09.21 horas horas en el sexto alambre de la primera tabla. En concreto, se ha vendido 198 series en la administración ubicada en el número 10 de la calle Barquillo.
- La Junta de Andalucía mejora del firme de la carretera A-318 a su paso por Cabra
- ¿Quién está detrás de los nuevos barrios de Córdoba?
- El juez Manuel Marchena apadrina a la nueva promoción de letrados del Colegio de Abogados de Lucena
- Mercadona abrirá un nuevo supermercado en la zona oeste de Córdoba
- Cuatro de las mejores cocinas de Córdoba elaboran un menú inédito para sorprender en Nochebuena y Navidad
- Los grandes municipios olivareros de Córdoba
- En directo | Así te hemos contado el partido entre el Mirandés y el Córdoba CF
- La reina de Portugal que nació en Córdoba y fue bautizada en la Mezquita-Catedral