Lotería de Navidad 2025 en Córdoba, en directo | El segundo premio del Sorteo de Navidad 2025 y un cuarto ya están en los alambres

Ya está aquí el esperado Sorteo Extraordinario de Lotería de Navidad 2025. Este año el sorteo navideño repartirá un total de 2.772 millones de euros en premios que se pondrán cobrar desde la misma tarde del sorteo. El más cuantioso es el primer premio, El Gordo, con 400.000 euros por décimo (de los que Hacienda se lleva una parte). Los más comunes son las pedreas, con 100 euros por décimo.

Sigue aquí en directo el sorteo de Lotería de Navidad 2025, todos los premios que alcancen a Córdoba, la lista de números oficial y, además, podrás comprobar si tus décimos han sido agraciados.

¿Cuándo fue la última vez que tocó el Gordo en Córdoba? La última vez que el Gordo cayó en Córdoba capital fue en 2020. A nivel provincial, en 2023 también hubo agraciados en diferentes municipios con el primer premio.

Alegría desbordada en la calle Barquillo de Madrid por el Segundo Premio Emoción desbordada en la administración número 16, en la calle Barquillo de Madrid. / EPE

Emoción desbordada en la administración número 16, en la calle Barquillo de Madrid. / EPE Alegría desbordada en la calle Barquillo de Madrid por el Segundo Premio

El cuarto premio reparte 200.000 euros a la serie Este primer cuarto premio reparte 200.000 euros a la serie, es decir, 20.000 euros por décimo.

El primer cuarto premio cae en Getafe, Badalona, Valencia o Madrid El primer cuatro premio del sorteo ha estado muy repartido: Cazorla, Getafe, Badalona, San Lorenzo del Escorial, Burgos, Leioa, Olot, Madrid, Segovia, Toledo, Alaquàs, Mislata y Valencia son los municipios que han vendido décimos de este número.

PRIMER CUATRO PREMIO El 78477, primer cuarto premio del sorteo de Navidad.

La administración de la calle Barquillo de Madrid felicita a los ganadores La administración de la calle Barquillo, en Madrid, ha felicitado en redes sociales a sus clientes por lograr el Segundo Premio de la Lotería de Navidad. "Queremos felicitar a todos los ganadores, y compartir el orgullo que sentimos al saber que, un año más, desde Lotería Barquillo 10 hemos sido parte de un momento tan especial. Gracias por confiar en nosotros y por acompañaros en una tradición tan única como la Lotería de Navidad", ha señalado la administración en la red social X.

Los niños que cantaron el segundo premio Los niños Ángel Abaga Elebiyo y Samanta Fuster Jordao han cantado número y premio y Raimundo Alogo Ondo Esono y Manuel Djunior Sañaba Mangue han extraído las bolas.

El sorteo continúa con la segunda tabla Arranca la segunda tabla en el Teatro Real. Piero Rai Chávez Huaroto y Alisce Ríos Gonzales son los encargados de cantar los primeros números.