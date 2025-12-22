Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Lotería de Navidad 2025 en Córdoba, en directo | El segundo premio del Sorteo de Navidad 2025 y un cuarto ya están en los alambres

Aquí tienes todos los números premiados, el resultado del Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad, la lista oficial de premios y puedes comprobar tus décimos de la Lotería de Navidad

José A. Pérez Lunar

Adrián Ramírez

Rafael Verdú

Javier Quintana

Madrid

Ya está aquí el esperado Sorteo Extraordinario de Lotería de Navidad 2025. Este año el sorteo navideño repartirá un total de 2.772 millones de euros en premios que se pondrán cobrar desde la misma tarde del sorteo. El más cuantioso es el primer premio, El Gordo, con 400.000 euros por décimo (de los que Hacienda se lleva una parte). Los más comunes son las pedreas, con 100 euros por décimo.

Sigue aquí en directo el sorteo de Lotería de Navidad 2025, todos los premios que alcancen a Córdoba, la lista de números oficial y, además, podrás comprobar si tus décimos han sido agraciados.

