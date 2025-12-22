En Directo
Sorteo de Navidad
Lotería de Navidad 2025 en Córdoba, en directo | Todo listo para que comience el Sorteo Extraordinario de Navidad
El Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad repartirá este 2025 un total de 2.772 millones de euros en premios que se pondrán cobrar desde la misma tarde del sorteo
Javier Quintana
Ya está aquí el esperado Sorteo Extraordinario de Lotería de Navidad 2025. Este año el sorteo navideño repartirá un total de 2.772 millones de euros en premios que se pondrán cobrar desde la misma tarde del sorteo. El más cuantioso es el primer premio, El Gordo, con 400.000 euros por décimo (de los que Hacienda se lleva una parte). Los más comunes son las pedreas, con 100 euros por décimo.
Sigue aquí en directo el sorteo de Lotería de Navidad 2025, todos los premios que alcancen a Córdoba, la lista de números oficial y, además. podrás comprobar si tus décimos han sido agraciados.
El Teatro Real abre sus puertas al público para el gran sorteo
El Teatro Real ha abierto sus puertas poco antes de las 8 de esta mañana la gran jornada de la Lotería de Navidad con el Sorteo Extraordinario que comenzará poco después de las nueve y que repartirá 2.772 millones de euros en premios, aunque todas las miradas estarán puestas en el Gordo, dotado con 4.000.000 de euros a la serie, 400.000 euros al décimo.
Las decenas de personas que llevan días haciendo cola en las inmediaciones del teatro comienzan en este momento a llenar las butacas. En media hora se constituirá la mesa que autoriza el inicio del sorteo.
