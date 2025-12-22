La Bañeza "riega" Benavente con al menos 12 millones de euros del Gordo

El Premio Gordo de la Lotería de Navidad, el 79.432, ha sonreído a decenas de benaventanos. A través del Club Deportivo La Bañeza, que ha sido la principal correa de transmisión de fortuna, jugadores y directivos del Club Deportivo Benavente y del Racing Benavente, incluso la mayor parte del equipo de Gobierno municipal del Ayuntamiento del Partido Popular, han resultado agraciados con los 400.000 euros de premio (unos 328.000 euros deducidos impuestos).

Jugadores de fútbol de La Bañeza, alguno de ellos benaventanos, y directivos del club leonés, han sido los que han traído la suerte de este gordo navideño de forma indirecta repartiendo billetes premiados.

Los lazos entre La Bañeza y Benavente por proximidad se han dejado sentir también entre vendedores ambulantes que acuden cada semana al mercadillo bañezano, según ha podido saber este periódico.

Aunque el dato no es oficial, se estima que al menos una treintena de personas ha resultado agraciada con premio gordo. Esta mañana muchos de ellos ya han depositado su décimo en Caja Rural. El monto aproximado que ha caído de esta forma en Benavente rondaría los 12 millones de euros, según algunos de los agraciados.