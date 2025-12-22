Esta es la administración en la que han tocado el quinto y luego el tercer premio de la Lotería en Madrid: "Ya te dije que daríamos más"

En el número 18 de la calle Alcalá, en pleno centro, Ángela celebra la suerte. Acaba de repartir un quinto premio, el 23.112. “Hemos vendido casi toda la serie aquí, todos presenciales. Al estar en una zona tan concurrida, no sabemos a quién ha tocado”, dice. "A lo largo de la mañana repartiremos más. Hoy han sido muy madrugadores casi todos los premios. El año pasado en cambio, tardaron muchísimo. Dicen que el 13 da mala suerte, pero a mí me encanta. A ver si sale", aventuraba, justo antes de ocurrir lo que preveía.

De pronto, cuando todavía lo festejan, cae también parte del tercer premio, el 90693. De él han vendido una serie entera. Doble alegría. “Ya te dije que daríamos más. No han pasado ni 20 minutos. Estamos muy contentas. Es el segundo año que repartimos el tercer premio y la emoción es siempre la misma. Nos sube la adrenalina. Todavía no sabemos cuántos décimos hemos repartido del 90.693, pero ha sido todo presencial. No vendemos online. Al décimo son 50.000 euros, con esto da para algo más, pero no para mucho. Para tapar agujeros sirve, pero para poco más”.

Menguados por las lluvias

Esta administración, La Pajarita, la regentan dos primas, amigas de Ángela. Ella llegó aquí hace 10 años y, desde entonces, no ha parado de dar premios: “El año pasado un segundo y un tercero, también en el niño”.

Las lluvias, dice, han menguado las ventas, especialmente las últimas semanas antes del sorteo, que es cuando más solían vender. Aún así, cree que han logrado un alto número.

“Hemos vendido prácticamente lo mismo que el año pasado, quizás un poco más. Las lluvias nos han quitado algunas ventas las últimas semanas, que es cuando más se vende.

"Es una satisfacción"

"Estamos felices. Es una satisfacción poder ayudar a la economía de alguien. Ahora mismo habrá una persona en su casa feliz y dispuesta a solucionar algunas deudas. Ojalá le haya tocado a personas que realmente lo necesiten. Aquí vienen muchas personas diciendo que les vendría bien para terminar de pagar su hipoteca, o para ayudar a sus hijos".

El quinto premio son 60.000 euros la serie, 6.000€ cada décimo. "Hoy en día no da para nada, así que lo mejor es darse un capricho. Quizás un viaje o comprar algo que en el día a día te da apuro comprar. Con estos 6.000 euros la vida nos pone difícil pagar cualquier cosa", explica.