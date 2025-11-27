Lotería de Navidad en Córdoba: todas las administraciones de la ciudad donde comprar tu décimo

¿Tocará este año Gordo de la Lotería de Navidad en Córdoba? El próximo lunes 22 de diciembre se celebra el tradicional Sorteo Extraordinario de la Lotería de la Navidad, y, como todos los años, muchos cordobeses están esperanzados en que este año sí o sí, la lluvia de millones riegue la provincia, rompiendo así el maleficio por el que el gran premio siempre pasa de largo o se asoma de forma testimonial. A la espera de lo que ocurra este año, la Lotería de Navidad de 2024 dejó un tercer, un cuarto y dos quintos premios.

Pero lo primero de todo, para cantar el Gordo (o cualquiera de los otros premios) es necesario contar con un décimo de Lotería de Navidad. Aquí tienes todas las administraciones de Lotería de Córdoba en las que puedes conseguir tu décimo de la suerte.

Todas las administraciones de Lotería de Córdoba

Estas son todas las administraciones de lotería de la capital.

Administración de Lotería La Viñuela

Avenida de La Viñuela, 4

Teléfono: 957 26 85 03

Administración de Lotería N 8, Siroco

Avenida Ronda de los Tejares, 15

Teléfono: 957 47 58 71

Administración de Lotería N 9

Calle Conde de Gondomar, 17

Teléfono: 957 47 28 29

Administración de Lotería, El califa de la suerte

Calle Fernando Córdoba, 5 (esquina con avenida de América)

Teléfono: 629 71 10 68

Décimos de Lotería de Navidad. / Córdoba

Administración de Lotería N 11

Avenida Doctor Fleming, 0

Teléfono: 957 29 53 51

Administración de Lotería N 12, La Mezquita

Calle Morería s/n

Teléfono: 957 47 32 90

Administración de Lotería N 13

Calle Doce de Octubre, 21

Teléfono: 957 47 96 71

Administración de Lotería San Álvaro

Calle Cruz Conde, 1

Teléfono: 655 18 25 89

Administración de Lotería Zoco

Centro Comercial Zoco

Teléfono: 957 23 07 66

Administración de Lotería N 15, La Niña Bonita

Calle Cruz Conde, 24

Teléfono: 957 47 67 45

Administración de Lotería N16, La Bruja

Calle Alcalde Velasco Navarro, 19

Teléfono: 957 23 50 16

Administración de Lotería N 17

Calle Santa Rosa, 7

Teléfono: 957 27 66 08

Celebración en una administración de Lotería en una imagen de archivo / EFE

Administración de Lotería, Gato Negro

Calle Jesús y María, 3

Teléfono: 957 47 41 17

Administración de Lotería N 19

Calle Ángel de Saavedra, 10

Teléfono: 957 47 06 22

Administración de Lotería N 20, La Paloma

Plaza de la Compañía, 1

Teléfono: 957 47 98 70

Administración 21

Plaza del Mediodía, 7

Teléfono: 957 29 02 01

Administración de Lotería N 22

Avenida Gran Vía Parque, 29

Teléfono: 957 23 36 89

Administración de Lotería N 24

Calle Platero de Bares, 37

Teléfono: 957 25 52 41

Administración N 25

Carretera de Trassierra, 44

Teléfono: 957 28 23 56

Administración N 26

Centro Comercial Carrefour-Zahira

Teléfono: 957 44 12 63

Administración de Lotería N 27

Centro Comercial El Corte Inglés. Ronda de los Tejares, 30

Teléfono: 957 48 24 62

Administración de Lotería N 29

Centro Comercial El Arcángel

Teléfono: 957 75 02 10

Administración de Lotería N 30

Plaza Marina Española, 20

Teléfono: 957 46 44 79

Administración N 34

Centro Comercial La Sierra

Teléfono: 957 40 53 38

Administración N 35

C/ Manríquez, 1

Teléfono: 957 48 89 09

Puedes consultar otros puntos de venta aquí.