El próximo 22 de diciembre se celebra el esperado Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad 2023, uno de los más esperados del año por la ilusión que genera con la cercanía de la Navidad y la lluvia de millones con las que premia a los agraciados con el Gordo y el resto de premios del sorteo. Aunque la mayoría de los cordobeses son previsores a la hora de hacerse con su décimo de la Lotería de Navidad, los hay que también, ya sea por olvido ya sea por costumbre, esperan hasta el último momento y guardan cola para adquirir el décimo de Navidad sobre la campana. Pero, ¿has cuándo se pueden comprar décimos de la Lotería de Navidad?

Hay que tener en cuenta que, a día de hoy, los décimos se pueden comprar de dos formas distintas: de manera presencial en las administraciones de lotería que hay repartidas por el país o de forma online a través de las páginas web de los mismos puntos de venta autorizados.

¿Hasta cuándo puedo comprar mi décimo de Lotería?

Loterías y Apuestas del Estado tiene establecido un límite de hora y día hasta el que se puede comprar el décimo para el sorteo. El último día para adquirirlo es, como es lógico, el día de antes de la Lotería, es decir, el 21 de diciembre.

En cuanto a la hora, antiguamente esta la delimitaba el horario de cierre de las administraciones de loterías, que no solían, ni suelen, cerrar más tarde de las 21.30 horas. Sin embargo, con la llegada de internet, todo está a "golpe de click", incluida tu participación en el Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad.

Para evitar que la gente apure hasta casi segundos antes de comenzar, se ha establecido que la hora límite para hacerte con tu décimo son las 22.00 horas del mencionado día 21.

Por tanto, si aún no has determinado con qué décimo jugar o crees que vas a tener suerte si consigues el número lo más tarde posible, debes saber que no puedes pasar de las 22 horas, de lo contrario, la web de Loterías y Apuestas del Estado no te dejará comprarlo.

El día del sorteo podrás comprobar si los números con los que juegas han resultado agraciados en el buscador de premios de Diario CÓRDOBA y seguir el Sorteo Extraordinario del Gordo de Navidad 20023 en directo.