La Lotería de Navidad 2022 ya está aquí y, con ella, mucha gente aprovecha para comprar a última hora su décimo de la suerte. Y es que, para encontrar la suerte el 22 de diciembre hay infinidad de tácticas y, cuándo comprar el décimo es una estrategia más. Hay quien le gusta comprarlo en verano, al poco de salir a la venta, mientras que otros prefieren apurar al máximo y dejarlo casi para el último día. Si eres de los segundos, no queremos que te "pille el toro", por eso, te contamos hasta cuándo puedes comprar tu décimo de Lotería de Navidad 2022 en Córdoba.

¿Hasta cuándo puedo comprar mi décimo?

Y es que, como es obvio, Loterías y Apuestas del Estado tiene establecido un límite de hora y día hasta el que se puede comprar el décimo para el sorteo. El último día para adquirirlo es, como es lógico, el día de antes de la Lotería, es decir, el 21 de diciembre.

En cuanto a la hora, antiguamente esta la delimitaba el horario de cierre de las administraciones de loterías, que no solían, ni suelen, cerrar más tarde de las 21.30 horas. Sin embargo, con la llegada de internet, todo está a "golpe de click", incluida tu participación en el Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad.

Para evitar que la gente apure hasta casi segundos antes de comenzar, se ha establecido que la hora límite para hacerte con tu décimo son las 22 horas del mencionado día 21.

Por tanto, si aún no has determinado con qué décimo jugar o crees que vas a tener suerte si consigues el número lo más tarde posible, debes saber que no puedes pasar de las 22 horas, de lo contrario, la web de Loterías y Apuestas del Estado no te dejará comprarlo.