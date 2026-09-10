El alto coste de la vuelta al cole en Córdoba: "Está todo muy caro, lo afrontamos como podemos"

La vuelta al cole en Córdoba es ahora más cara que nunca y las familias cordobesas lo sufren. Sandra Alcaide, vecina de Poniente Sur, ha notado cómo este año se ha incrementado el precio del material escolar, del comedor, el aula matinal y hasta de las actividades extraescolares. Los libros de texto también han subido de precio, pero, por suerte, los ha conseguido gratuitos por parte de las ayudas de la Junta.

Preparar la vuelta al cole para sus tres hijas no es nada fácil. Marta, María y Lucan son trigemelas de nueve años y estudian en el colegio Salvador Vinuesa. Este jueves han empezado su primer día de cole "con la máxima ilusión" y con "ganas de aprender" en cuarto de Primaria. "Estoy muy contenta por las tres. Una de ellas tiene necesidades especiales y el Salvador Vinuesa es el mejor centro para ella", ha destacado Sandra Alcaide.

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Eso sí, económicamente, volver al cole no ha sido nada fácil este 2026: "Ha sido fatal la preparación del cole porque está todo muy caro. Hemos podido reciclar algo y menos mal que los libros nos lo ofrece gratis el centro, por eso lo afrontamos como podemos", ha señalado la madre de las trigemelas tras dejar a sus hijas en el colegio el primer día de curso.

Más de 73.600 estudiantes en Córdoba se han beneficiado para este curso en Córdoba del Plan de Gratuidad de Libros de Texto. En este curso estrenan libros nuevos los alumnos de primer y segundo curso de Primaria y también se renueva la dotación para alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo tras una inversión de la Junta de 50 millones de euros.

A pesar de las ayudas, la realidad es que la vuelta al cole es cada vez más cara. La Asociación Española de Consumidores (Asescon) cifra en 630 euros el coste medio de la vuelta al cole en un centro público en Córdoba, 15 euros más que la media andaluza; 786 euros en un concertado, 20 euros más que la media de la comunidad, y 1.790 euros en colegios privados, frente a los 1.826 de media en Andalucía. Esto representa una subida de alrededor del 2% respecto al curso pasado.

"Hay que adaptarse a todo, no nos queda otra. Al igual que todo está más caro, también se nota eso en el material escolar y en todo lo que gastamos para volver a clase", ha comentado Manuel después de acompañar a su hija de nueve años a su primer día de clase, quien "vuelve a estar con sus compañeros, que es lo que más estaba deseando".

María (ocho años), Carla (tres años) y Raúl (cuatro años) ni siquiera han dormido bien la noche previa pensando que se iban a reencontrar con sus amigos del colegio a la mañana siguiente. "Están nerviosos, pero se han levantado muy contentos", ha confesado la madre, que es "la que más contenta está" de que los pequeños vuelvan a la rutina. Eso sí, para llegar a este día tan esperado, la familia ha tenido que hacer de todo para que el bolsillo lo note lo menos posible.

"Nosotros compramos siempre en una librería que hay en el barrio. En vez de grandes superficies, hay que apostar por el comercio local. Son muy amables, te lo preparan todo y encima te hacen un 10% de descuento. Es lo mejor que hemos podido hacer este año que tanto se ha notado la subida de los precios", ha recalcado la madre a las puertas del Salvador Vinuesa. Con pecios cada vez más elevados, la realidad es que todos los años los padres superan todo tipo de obstáculos para que los más pequeños carguen de ilusión sus mochilas en la vuelta al cole.