Medio Ambiente
Lucha contra la invasión del avispón asiático: la Diputación de Córdoba y la UCO se unen para medir su expansión real en la capital
El proyecto evaluará la presencia de esta especie invasora para sentar las bases futuras y formará a apicultores para mejorar su identificación, vigilancia y captura.
La Diputación y la Universidad de Córdoba (UCO) han firmado un convenio de colaboración para estudiar la expansión del avispón asiático en la capital cordobesa y conocer con mayor precisión el avance de esta especie exótica invasora. Esta colaboración pretende evaluar el incremento de dichos ejemplares en el entorno urbano de la ciudad y establecer las bases de futuras medidas de control.
Con el acuerdo, firmado por Salvador Fuentes, presidente de la institución provincial, acompañado por el rector de la UCO, Manuel Torralbo, buscan "avanzar en la capacidad de reconocimiento de la especie y saber diferenciarla de las avispas autóctonas para evitar que la alarma que se produce no implique la destrucción de ejemplares y nidos de nuestras avispas, ya bastante perjudicadas por la expansión de las invasoras”, según ha explicado Fuentes.
Uno de los principales objetivos de esta fusión será cuantificar la presencia real de esta especie invasora para conocer el alcance del problema y, de esta forma, lograr afrontarlo con la planificación de estrategias de lucha contra su expansión de cara al próximo año. Para ello, este pacto contempla también el desarrollo de trabajos de campo.
El convenio incluye además la formación de apicultores como puntos de vigilancia, de manera que puedan identificar y capturar ejemplares y contribuir a establecer un plan de actuación frente a esta especie. Esta labor busca también proteger la viabilidad de las explotaciones apícolas ante el avance del avispón asiático.
La Diputación espera obtener así una primera aproximación a la dimensión que tiene actualmente la expansión de esta especie en la ciudad de Córdoba. Los resultados servirán para evaluar la situación y diseñar una estrategia de lucha y control de cara al próximo año.
Por último, con este proyecto también se espera contribuir a la generación de empleo verde, "orientado a la capacitación de personal de vigilancia ambiental y control de dicha especie”, ha concluido Fuentes.
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