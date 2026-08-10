Las imágenes del satélite Copernicus muestran la llegada a Córdoba de la nube de humo del incendio forestal de Niebla (Huelva)

Copernicus vuelve a poner imagen al episodio de contaminación que afecta estos últimos días a Córdoba. Así reflejaba el programa europeo de observación y monitorización de la Tierra el mapa de la provincia en la mañana del 10 de agosto, después de varios días intensos de humaredas y altas emisiones impactando en Córdoba provenientes del incendio forestal declarado en Niebla (Huelva). Esto ha provocado un notable deterioro de la calidad del aire en la zona, donde los niveles de contaminación se sitúan en valores considerados perjudiciales para los grupos sensibles.

Durante la mañana de este lunes, el Índice de Calidad del Aire (ICA) ha llegado a alcanzar un valor de 117, una situación asociada principalmente a la elevada concentración de partículas PM2.5, que registran 42 microgramos por metro cúbico, según los datos extraídos de IQAir, atribuidos a 3 estaciones de la Red de Información Ambiental de Andalucía (REDIAM).

Imagen del satélite Copernicus correspondiente a la tarde del 9 de agosto / CÓRDOBA

Esta cifra refleja un importante incremento de las partículas finas presentes en la atmósfera. Los 42 microgramos por metro cúbico equivalen, en términos numéricos, a 8,4 veces el valor guía anual de 5 microgramos por metro cúbico establecido por la Organización Mundial de la Salud (OMS) para las PM2,5.

Las referencias de la OMS

No obstante, conviene precisar que el registro mostrado por IQAir y la referencia anual de la OMS corresponden a periodos de medición diferentes, por lo que esa comparación sirve únicamente para dimensionar la concentración registrada y no como una superación directa de una media anual. No obstante, la OMS establece también una referencia de 15 microgramos por metro cúbico como media de 24 horas para este contaminante.

Vista del incendio de Niebla (Huelva), que ha afectado a más de 4.000 hectáreas y continúa activo. / Mauri Buhigas / EFE

De igual modo se ha visto aumentada la concentración de partículas PM10, que marca en el día de hoy los 76.5 µm/m³, superando el valor de los 61,2 µm/m³ de la jornada del domingo 9 de agosto. El índice de ozono (O3), por su parte, se encuentra en un 53.4 µm/m³, presentando, hoy sí, una concentración favorable con respecto a días anteriores. Una cifra baja, que se suma a las de dióxido de nitrógeno y dióxido de sulfuro, que marcan un 30 µm/m³ y un 3 µm/m³, respectivamente.

Con todo, desde IQAir insisten en seguir una serie de recomendaciones para la salud ante este tipo de situaciones, como reducir la actividad física al aire libre, cerrar ventanas para evitar el aire sucio de fuera, hacer uso de las mascarillas en el exterior, especialmente entre los grupos sensibles, y utilizar, en la medida de lo posible, purificadores de aire.