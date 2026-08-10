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Mercado inmobiliario

Córdoba, segunda provincia andaluza con alquileres más baratos pese a una subida del 24% en un año

El precio alcanza los 7,04 euros por metro cuadrado tras crecer un 2,07% en julio, únicamente por encima de Jaén entre las provincias de Andalucía

Cartel de la oferta de alquiler de un piso.

Cartel de la oferta de alquiler de un piso. / CÓRODBA

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Raquel Pablo

Raquel Pablo

Córdoba

El precio del alquiler continúa ascendiendo en Córdoba llegando casi a rozar máximos históricos. Así lo refleja el último informe mensual del portal inmobiliario pisos.com, que sitúa el precio medio de la vivienda en arrendamiento en 7,04 euros por metro cuadrado durante el mes de julio.

Este dato supone un incremento del 2,07% respecto a junio y del 24% frente al precio registrado hace un año. Hay que tener en cuenta, no obstante, que estos estudios toman como referencia los precios publicados en los anuncios de las plataformas inmobiliarias, que no tienen por qué coincidir con las cantidades finalmente acordadas entre propietarios e inquilinos.

En Andalucía, el precio del metro cuadrado ya supera los 10 euros

Estos informes sirven, en cualquier caso, como termómetro de la evolución del mercado inmobiliario. En Andalucía, el alquiler registró en julio un precio medio de 10,11 euros por metro cuadrado, un 0,44% más que en junio y un 7,02% por encima del mismo mes del año pasado, según pisos.com.

Dentro del panorama regional, Sevilla capital destaca por el encarecimiento interanual del alquiler, con un incremento del 14,77%, mientras que la media de la provincia de Córdoba continúa por debajo de los 10,11 euros por metro cuadrado registrados en el conjunto de la comunidad.

Búsqueda imposible

Esta situación también está aumentando la competencia entre quienes buscan vivienda. Para Ferran Font, director de Estudios de pisos.com, el alquiler se encuentra sometido a una "presión estructural» marcada por un mercado en el que «cada vez más personas necesitan alquilar y cada vez hay menos viviendas disponibles".

Pablo Cabrera. Córdoba. Inmobiliarias

Pablo Cabrera. Córdoba. Inmobiliarias / Pablo Cabrera / COR

La reducción de la oferta disponible coincide, además, con el crecimiento de modalidades como el alquiler turístico. Aunque el informe de pisos.com no analiza su incidencia concreta en Córdoba ni permite establecer una relación directa entre ambos fenómenos, este tipo de alojamientos tiene una presencia especialmente visible en diversas zonas de la ciudad, destacado, sobre todo, el Casco Histórico.

El precio del alquiler en los barrios de Córdoba

Precisamente, las diferencias dentro de la ciudad también quedan reflejadas en el último informe mensual de la plataforma inmobiliaria Idealista. Por zonas, Centro-Casco Histórico y Noreña-Figueroa presentan los precios más elevados, con 9,8 euros por metro cuadrado, seguidos de Santa Rosa-Valdeolleros, con 9,7 euros.

En el extremo inferior aparece Ciudad Jardín, con 9,2 euros por metro cuadrado. En términos interanuales, Levante-Lepanto-Fátima registra la mayor subida, con un 6,5%, seguido de Ciudad Jardín (+5,7%) y Santa Rosa-Valdeolleros (+5,5%).

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Pese a todo, Córdoba continúa siendo la segunda provincia andaluza con el alquiler más barato, únicamente por detrás de Jaén, con una media de 7,04 euros por metro cuadrado.

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