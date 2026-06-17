El Ayuntamiento de Córdoba justifica la denegación de la licencia para abrir los cines de verano en las denuncias vecinales

El Ayuntamiento de Córdoba justifica la denegación de la licencia de actividad para los cines de verano en las denuncias vecinales. El presidente de la Gerencia de Urbanismo, Miguel Ángel Torrico, ha explicado este miércoles los motivos por los que los recintos Fuenseca, Delicias y Olimpia carecen de permiso para desarrollar su actividad después de que el empresario propietario de los mismos, Antonio Amil, desvelara sus planes sobre los mismos. Durante la mañana de este miércoles, Amil aseguró que los cines de verano Fuenseca, Delicias y Olimpia no proyectarán películas este verano porque no ha llegado a un acuerdo con el gestor del Coliseo San Andrés para alquilarle dos de ellos y porque carecen de licencia, que, por otro lado, "nunca han tenido".

Torrico ha reconocido que, "efectivamente", estos recintos "nunca han tenido" ese permiso por dos razones fundamentales. Por un lado, y en palabra del concejal, porque "no era una actividad permanente" y, por otro, porque es "una actividad que ha estado pacíficamente tolerada". Sin embargo, a partir de marzo de 2025 hubo un cambio. En ese momento, y según ha recordado, la Junta de Andalucía publicó el decreto 50/2025, de 24 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento para la preservación de la calidad acústica en Andalucía, que entró en vigor el 24 de marzo.

Cine Delicias, en una imagen de archivo en la que se anuncia una actividad en el mismo. / A.J. GONZALEZ

El criterio seguido con los cines de verano

Para la aplicación de ese decreto, el Ayuntamiento de Córdoba ha mantenido el criterio seguido en otras ciudades como Sevilla y Málaga, es decir, "las instalaciones preexistentes, siempre y cuando no hubiera denuncia, se considera que están cumpliendo con la normativa de ruido". En cambio, añade Torrico, "a las actividades nuevas, o las que tengan denuncia, se les exige el cumplimiento de esa normativa".

Después de entrar en vigor esta normativa de la Junta, aclara el responsable de Urbanismo, "en verano de 2025, no hubo ningún problema, por eso pudieron estar abiertos los cines, pero luego hubo denuncias, sobre todo en el Fuenseca, sobre el ruido que producen estos espacios". El máximo responsable de Urbanismo ha explicado que todo esto ha derivado en que cuando Amil ha solicitado "la licencia de actividad, le hemos dicho que no podemos concedérsela hasta que no cumpla con la normativa acústica". Torrico aclara que la denuncia se produjo a finales del año pasado.

El Coliseo San Andrés es el único cine de verano que abrirá sus puertas. / A.J. González

Las medidas que se deben tomar

Para cumplir esa normativa de la Junta, el empresario tendría que realizar, entre otras medidas, estudios acústicos, ajustar el volumen, modificar la orientación de los altavoces, instalar pantallas acústicas y cumplir con una distancia concreta en relación a las viviendas. "Si cumpliera esos parámetros y tuvieran un estudio acústico donde se certifique que no superan los 70 decibelios, se le podría conceder la licencia de actividad", concluye.

En el caso del Coliseo San Andrés, que si abrirá este verano, la situación es la misma, pero con la diferencia de que no hay denuncia, por lo que, según asegura Torrico, "aunque no tenga todos estos requisitos, sí puede abrir".