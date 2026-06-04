Juan Carlos Rubio, dramaturgo: "Me siento muy querido en Andalucía y, en particular, en Córdoba"

-¿Qué supone para usted la concesión de este premio?

-Me siento muy honrado y muy agradecido por todo lo que supone este premio y por el cariño inmenso que he recibido de ese jurado que ha considerado que yo puedo estar dentro de esa lista tan importante de cordobeses y cordobesas que, a lo largo de los años, han recibido este importante galardón de manos de CÓRDOBA.

-¿Qué fue lo primero que pensó cuando le comunicaron que iba a recibir el premio?

-Me acordé de mi familia, de mis amigos y, cómo no, de mis padres, que habrían estado muy felices de poder estar conmigo esa noche, en un momento tan importante. De verdad, no puedo más que agradecer todo lo que supone que hayan pensado en mí y que me hayan hecho este inmenso honor con este galardón.

-Cuenta con una butaca de honor en el Teatro Garnelo de Montilla y ha sido pregonero y capataz de honor de la Fiesta de la Vendimia. Ahora, además, se convierte en Cordobés del Año. No podrá decir que no profetiza en su tierra...

-Es verdad. El dicho que sostiene que "nadie es profeta en su tierra" desde luego que se rompe en mi caso. Yo me siento muy querido en Andalucía y, en particular, en Córdoba. Muchísimo. Mis funciones giran por toda Andalucía y van siempre a Montilla, a Córdoba, a Lucena... Van a todas las ciudades donde tengo gente a la que quiero.

-Por si fuera poco, a mediados de abril recibió también el reconocimiento de la Academia de las Artes Escénicas de Andalucía con el Premio Lorca a la Mejor Autoría Teatral. ¿Qué significó este galardón?

-Una alegría inmensa. Es un tremendo orgullo que tus compañeros coincidan en que tu trabajo está entre los mejores del año. De todas formas, debo reconocer que los premios nunca son el objetivo. Pero, obviamente, da mucha alegría ver que ese trabajo es reconocido y, para mí, el hecho de haber podido estar nominado junto a esos estupendos profesionales que también estaban en las candidaturas ya era un premio enorme y lo agradezco muchísimo.

"En mis proyectos, antepongo siempre el interés del público a los premios o a cualquier otra cosa"

-¿Y cuál es entonces el objetivo que se propone con cada obra?

-El objetivo es siempre que lo que escribes, lo que diriges, lo que haces, al final conmueva a la gente. En mis proyectos, antepongo siempre el interés del público a los premios o a cualquier otra cosa.

-Aun así, apenas un mes después de recibir el Premio Lorca llegó el Premio Talía a la Mejor Dirección de Escena, nuevamente por ‘Música para Hitler’. ¿Qué respuesta está obteniendo del público con esta obra?

-Absolutamente maravillosa. El público vive esta historia -que es real, no lo olvidemos- con una cercanía absoluta, a pesar de que ya han pasado ochenta años de aquel momento en el que Pau Casals dijo no a tocar para Hitler: dijo no al fascismo. Pero pienso que la temática es actual: la historia se está repitiendo y ahora estamos inmersos en un momento muy complejo desde el punto de vista político, lleno de totalitarismos que nos amenazan por un lado y otro. Por eso, creo que ese ejemplo de dignidad, de ética y de humanidad que siempre dio Pau Casals es hoy más necesario que nunca. Por eso el público lo está viviendo de una manera maravillosa.

-¿En qué nuevos proyectos se encuentra ahora inmerso?

-Tengo siempre un montón de proyectos en cartera, porque hay muchísimas cosas que contar. Pero bueno, lo próximo que viene será en mi queridísima Montilla, donde el próximo 2 de octubre vamos a estrenar Inolvidable, un espectáculo creado con motivo del vigésimo aniversario del fallecimiento de Rocío Dúrcal. Y, claro, como llevo trabajando varios años con su hija, Carmen Morales, decidimos hacer este espectáculo en el que están las canciones de su madre, su vida pero, sobre todo, la relación de una madre con una hija, y de una hija con una madre, con esas cosas que, muchas veces, no terminamos de contar a nuestros padres, porque creemos que van a estar ahí siempre y, el día menos pensado -en el caso de Rocío, con tan solo 61 años-, se nos van.

Juan Carlos Rubio, Cordobés del Año. / A.J. González

-¿Qué más puede adelantarnos de esta obra tan especial?

-Pues que habla también de la importancia de comunicarnos, de sentir que la vida pasa y que lo importante hay que hacerlo antes. Es un espectáculo en el que está Alejandro Vera, que es otro de mis actores fetiche, y que es maravilloso. Y lo estrenaremos en Montilla, cosa que me hace muchísima ilusión.

-Pero está implicado en otros muchos proyectos.

-Sí, claro. Eso siempre. Lo más cercano es el Festival de Teatro de Mérida, con Losdedae, una fabulosa compañía de danza de Chevi Muraday, para la que he escrito el texto de una obra que se llama Bacanal, que aborda la historia de Baco y Dionisio. Luego vendrá Inolvidable y, en diciembre, estrenaremos Una madre, basada en una novela de Alejandro Palomas, con Luisa Martín como protagonista. Eso es lo que está por venir pero, por supuesto, siguen en gira Dulcinea, con Paloma San Basilio; Una madre de película, con Toni Acosta; Querida Agatha Christie, con Carmen Morales y Juan Meseguer; y, cómo no, Música para Hitler. Así que muy, muy agradecido a la vida, que me ha dado tanto, como decía la canción...

-Y también hay hueco para hacer cosas en Montilla...

-Así es, también estoy con mi queridísimo Dany Ruz, otro montillano al que adoro, con el que estamos preparando un nuevo proyecto, que va a ser muy bonito, pero del que aún no puedo contar nada...