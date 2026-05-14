Feria Taurina de Córdoba: la guía gratuita de Diario CÓRDOBA desvela los detalles de la próxima edición

Fiel a su cita desde hace tres años, Diario CÓRDOBA distribuirá mañana viernes la tercera edición de la ‘Guía de la Feria Taurina de Córdoba’, una publicación que se entregará gratuitamente con el ejemplar del periódico. La publicación, que consta de 64 páginas (ocho más que en el número anterior), cuenta con los comentarios del especialista taurino Francisco Gordón, que se encarga de analizar las novedades de la presente Feria Taurina, además de profundizar en aspectos históricos y de interés de la Fiesta Nacional en Córdoba.

Un aspecto clave en la guía es la descripción de los carteles de la Feria de Nuestra Señora de la Salud, que contará con dos festejos más que en la edición de 2025, desarrollándose entre el 16 y el 24 de mayo. Así, según el cartel previsto por Lances de Futuro, mañana viernes tendrá lugar una clase práctica para homenajear a la mujer cordobesa, organizada por la escuela taurina Círculo Taurino de Córdoba. La entrada es gratuita hasta completar el aforo. Participarán alumnos de distintas escuelas taurinas españolas.

Cartel de la Feria Taurina de Córdoba de este año. / Diario CÓRDOBA

El sábado 16 tendrá lugar una novillada con picadores, lidiándose reses de El Cotillo-Hermanos Collado Ruiz, para Emiliano Osornio, Julio Norte y Manuel Quintana. El domingo 17 está prevista la primera corrida de Los Califas, con toros de la ganadería de Juan Pedro Domecq para los diestros Daniel Luque, David de Miranda y el cordobés Manuel Román.

El viernes 22 tendrá lugar la segunda corrida de todos, con animales de Núñez de Tarifa para los toreros Borja Jiménez, Víctor Hernández y Marco Pérez. La corrida de rejones se celebrará el sábado 23, con astados de Benítez Cubero-Pallarés para los rejoneadores Sergio Galán, Lea Vicens y Sebastián Fernández.

El domingo 24 culminará la feria con una corrida de toros de Domingo Hernández para José María Manzanares, Juan Ortega y Pablo Aguado.

La publicación editada por Diario CÓRDOBA recoge en sus páginas las biografías e información más relevante de los matadores y novilleros que participan en la Feria Taurina, junto a una descripción de las ganaderías que lidiarán sus reses en Córdoba.

La segunda parte de la guía está dedicada a Manuel Benítez ‘El Cordobés’, que este año celebra su 90 cumpleaños, además de incluirse una semblanza del califa Rafael Guerra ‘Guerrita’ y curiosidades de la plaza de toros de Los Califas.