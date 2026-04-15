Juan Serrano pregona el Mayo Festivo, una oda a Córdoba con tirón de orejas: "Las cruces han convertido el casco en una jungla sin igual"

Una declaración de amor a Córdoba, una mezcla de prosa y poesía con guiños, tirón de orejas y orgullo de pertenencia. Así se podría resumir el sentido pregón del Mayo Festivo, declamado este miércoles por el presidente de las Peñas, Juan Serrano, que alternó sus versos con la música del grupo Oro y Plata, Álvaro Vizcaíno y Rafael Trenas.

Serrano estuvo precedido en la palabra por el alcalde de Córdoba, José María Bellido, quien aseguró que "mayo, en nuestra tierra, no es solo un mes, es una forma de ser, de estar y de reconocerse", un sentimiento que, en su opinión, tiene nombre propio: "Las peñas". Antes de cederle el micrófono, Bellido recuperó unos versos de Antonio Machado: "En cuestiones de cultura y de saber, solo se pierde lo que se guarda, solo se gana lo que se da", y sentenció que es así como actúan las peñas, que "son el alma que da sentido a cada fiesta".

Juan Serrano pregona el Mayo Festivo / MANUEL MURILLO

Juan Serrano, peñista y poeta, desplegó a continuación su voz más literaria para hilvanar un discurso disfrazado de conversación con una amiga, en el que recorrió una por una todas las fiestas del Mayo cordobés, desde la Cata del Vino a la Feria de Nuestra Señora de la Salud, aprovechando la ocasión para destacar el papel indispensable de las peñas como verdadero motor de las fiestas: "Córdoba no sería la que es si no existieran, si no hubiera peñas, habría que inventarlas", sentenció.

De la Cata del Vino habló maravillas: "Aquí no se viene solo a beber, se viene a compartir, a reencontrarse... La Cata es una fiesta, pero también es una manera de mostrar nuestra valía", aseguró convencido, antes de pedir a los cordobeses: "Sepamos orgullosos decirle al resto del mundo que el mejor vino se bebe en Córdoba, no dejemos para unos días lo que tenemos que luchar todo el año".

Tras recorrer las romerías de Santo Domingo y Linares, aterrizó el poeta en la Batalla de las Flores, esa que "tiene como munición miles de claveles. ¡Ay, si todas las batallas tuvieran esta munición!...", entonó, reiterando el papel protagonista de las peñas, autoras de sus carrozas como de las carrozas de las romerías, para apuntar también su particular mensaje de paz: "Qué distinta sería la historia si todas las batallas fueran así: de clavel en vez de herida, de luz en vez de sufrir".

Entre piropos y loas ("De repente la ciudad florece/En una esquina, en una plaza, en el patio escondido de un barrio/Córdoba se adorna sola sin saber que está brillando"), el pregonero intercaló sus críticas a cuestiones que son vox populi como la masificación de las cruces: "Que se extienden por todos los barrios y que cada vez más se acumulan en nuestro casco histórico, que se está convirtiendo en una jungla sin igual", censuró sincero, dedicando unas palabras de ánimo a los vecinos que viven cerca y "que merecen un monumento".

Rendido a su tierra, Juan Serrano se detuvo en la belleza que proponen las rejas y balcones floridos en mayo hasta llegar a los patios para lanzar su defensa en favor del trabajo invisible de sus cuidadores: "Los patios no se montan en mayo, mayo es solo la excusa para mostrarlos", dijo alto y claro; "en los patios Córdoba no se presume, se entrega. Por eso cuando se entra en los patios no se sale igual, se sale más lento, más atento, más humano. Porque hay lugares que no se cuentan, se guardan en la memoria". Y añadió: "Hay fiestas que se celebran cantando y otras que solo se entienden cuando uno aprende a escuchar".

Antes de recibir el aplauso cerrado del público concentrado en el Gran Teatro, Serrano se detuvo un instante en la Feria de Córdoba, esa que "no es un lugar sino reencuentro". A pocos días de que se estrene una nueva Cata de Vino y Mayo encienda en abril, el pregonero describió la fiesta de El Arenal como el "broche de oro" de mayo: "El último regalo que nos entrega, porque después de tanto caminar, de tanto mirar, de tanto sentir, de tanto soñar, el cuerpo pide parar". Dicho queda el pregón. Ahora toca empezar a vivir las fiestas.