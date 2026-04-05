La Policía Nacional confirma que el cadáver localizado en el lago Azul de Córdoba es del joven desaparecido

Medios subacúaticos de la Policía Nacional han localizado un cadáver en el entorno del lago Azul, en el término municipal de Córdoba. La Policía Nacional ha informado a través de un comunicado de que en el día de hoy, a las 11:00 horas, se ha procedido al rescate del cuerpo sin vida de una persona en el Lago Azul por parte de la Unidad Subacuática del Grupo Especial de Operaciones (GEO) de la Policía Nacional. Tras las primeras comprobaciones, las mismas fuentes han confirmado que el cadáver corresponde al joven de 25 años desaparecido este sábado.

Sobre las causas del suceso, los investigadores continúan las gestiones necesarias para esclarecer las circunstancias en que se produjo la muerte. La Policía Nacional se mantiene a la espera del informe del médico forense y de momento, no ha informado de si el cuerpo presentaba signos de violencia ni cuáles son las hipótesis que se barajan en la investigación.

La familia del joven denunció su desaparición a las 19.30 horas del sábado y desde esa hora, los agentes se desplazaron al lugar para intentar dar con el paradero del chico, dentro y fuera del agua, con ayuda de efectivos del Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento (Speis).

El operativo de bomberos tuvo que suspenderse durante la noche y este domingo, ante la complejidad del terreno, se han unido los buzos de la Policía Nacional a la búsqueda del joven. La investigación se ha centrado en este paraje, según pudo saber este periódico, porque esta es la última ubicación del localizador del teléfono móvil del desaparecido.

No es la primera vez que en el Lago Azul se produce un suceso con desenlace tan fatal. En julio de 2021, se localizó el cadáver de un joven de 21 años. En este caso, se le perdió de vista mientras se bañaba con unos amigos, un baño que desgraciadamente le costó la vida. El lago Azul es un área donde el baño está prohibido y hay señales que alertan del riesgo de ahogamiento. Se trata de un área de canteras cuya puerta de entrada indica que la zona está videovigilada y no se puede pasar aunque esto no siempre disuade a los bañistas.

En este caso, se desconocen las causas del siniestro, aunque algunas fuentes consultadas sugieren, a la espera de que concluya la investigación, que no fue algo accidental.

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El lago Azul tiene esta denominación por el color de sus aguas debido a la gran cantidad de azufre que contienen, se encuentra en unos terrenos privados, a unos 2,5 kilómetros del casco urbano de la ciudad. La superficie del lago es de unas 12 hectáreas y su profundidad, en algunos lugares, puede llegar a los cien metros.