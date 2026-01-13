Así es el piso que buscan los jóvenes en Córdoba: tres habitaciones, terraza y excelente ubicación por 128.000 euros

Encontrar un piso funcional, luminoso y bien situado en Córdoba por un precio competitivo no siempre es sencillo. Sin embargo, el mercado inmobiliario cordobés vuelve a ofrecer oportunidades interesantes en barrios consolidados y con alta demanda. Es el caso de estas dos viviendas situadas en Huerta de San Rafael–Almogávares y en la zona de La Fuensanta, dos enclaves estratégicos que combinan servicios, buena comunicación y calidad de vida.

Huerta de San Rafael–Almogávares: luz, terraza y servicios a un paso

Cocina de piso con terraza en Huerta de San Rafael, Córdoba, Almogávares / Tucasa.com

La primera vivienda se sitúa en la Avenida de Almogávares, una de las zonas más dinámicas y demandadas de Córdoba. Se trata de un piso de 70 metros cuadrados construidos, ubicado en una segunda planta sin ascensor, que destaca por su luminosidad y su distribución equilibrada.

Cuenta con tres dormitorios, salón, una terraza que aporta desahogo al conjunto y un espacio adicional con ventana que incrementa la entrada de luz natural. La cocina y el baño han sido reformados, y la vivienda se entrega con la cocina totalmente equipada, lo que permite entrar a vivir desde el primer día sin necesidad de grandes inversiones.

Además, dispone de climatización por split, y el hecho de que el salón no dé directamente a la avenida garantiza tranquilidad sin renunciar a la claridad. Su ubicación es uno de sus grandes atractivos: cerca de la Universidad, colegios, supermercados, comercios y con excelentes conexiones de transporte público. Una opción muy interesante tanto como primera vivienda como para quienes buscan una inversión con buena salida en alquiler.

La Fuensanta: comodidad, ascensor y excelente orientación

Piso en Arcángel, Fuensanta, Cañero, Córdoba / Tucasa.com

La segunda propiedad se encuentra en La Fuensanta, a escasos metros de Avenida Barcelona, una zona plenamente consolidada y con todos los servicios al alcance. Este piso, también de 70 metros cuadrados construidos, se sitúa en una tercera planta con ascensor, un valor añadido muy apreciado por los compradores.

La vivienda presenta una distribución práctica y funcional, con tres dormitorios, dos de ellos exteriores, uno con armario empotrado, un amplio salón con gran ventanal y una cocina americana amueblada, integrada en el espacio de día. El baño dispone de placa de ducha y la orientación sur garantiza una excelente entrada de luz durante gran parte del día.

El edificio cuenta con dos ascensores, lo que refuerza la comodidad del conjunto. Por su estado, ubicación y características, este piso resulta ideal tanto para familias como para quienes buscan una vivienda bien comunicada o una inversión segura en una zona con alta demanda.

Estas dos viviendas reflejan el buen momento del mercado inmobiliario en Córdoba para quienes saben dónde buscar. Tanto el piso con terraza en Huerta de San Rafael como el inmueble con ascensor en La Fuensanta ofrecen ubicaciones estratégicas, buena distribución y precios ajustados, en barrios con vida propia y todos los servicios necesarios.

Opciones realistas y atractivas para entrar a vivir, invertir o dar el paso hacia la primera vivienda en una ciudad donde las oportunidades bien situadas no duran mucho en el mercado.