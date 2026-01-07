Córdoba supera el nuevo límite europeo de dióxido de nitrógeno, aunque se sitúa entre las ciudades menos contaminadas

Córdoba registró durante 2025 una concentración media anual de 22 microgramos por metro cúbico (μg/m³) de dióxido de nitrógeno (NO₂), según los datos provisionales recopilados por Ecologistas en Acción a partir de la estación oficial de control de la calidad del aire ubicada en la avenida Al-Nasir. Esta cifra supera el nuevo valor límite anual, fijado por la Unión Europea en 20 μg/m³, que deberá cumplirse obligatoriamente antes del 1 de enero de 2030, por lo que la organización ecologista reclama que se implante una zona de bajas emisiones "realmente eficaz" y protocolos de actuación frente a episodios de mala calidad del aire.

Aunque la capital cordobesa se encuentra entre las ciudades españolas con niveles más bajos de este contaminante, el dato confirma que también incumple el nuevo estándar europeo y se mantiene muy por encima de los 10 μg/m³ recomendados por la Organización Mundial de la Salud (OMS) para proteger la salud de la población.

Mejora por la renovación del parque automovilístico

La evolución de los niveles de dióxido de nitrógeno en Córdoba muestra una mejora moderada en los últimos años. Tras alcanzar los 25 μg/m³ en 2023, la concentración descendió a 21 μg/m³ en 2024, con un ligero repunte en 2025 hasta los 22. Esta tendencia se enmarca en la reducción progresiva del contaminante observada en buena parte del país, atribuida principalmente a la renovación del parque automovilístico y al menor peso de los vehículos diésel.

En el conjunto de las casi veinte ciudades medias y grandes analizadas —que suman cerca de 12 millones de habitantes—, todas superaron en 2025 el nuevo límite europeo de NO₂. Los valores más elevados se registraron en estaciones situadas en zonas de intenso tráfico de Madrid, Málaga, Granada, Barcelona y Murcia, con concentraciones cercanas a los 30 μg/m³. Frente a estos datos, Córdoba figura junto a Palma, Zaragoza, Burgos, Valladolid y Santa Cruz de Tenerife entre las ciudades con menores registros.

Los puntos con mayor carga de tráfico

No obstante, Ecologistas en Acción advierte de que las diferencias entre ciudades con poblaciones similares pueden deberse, en parte, a la deficiente ubicación de algunas estaciones de medición, que no siempre se sitúan en los puntos con mayor carga de tráfico, tal y como establece la nueva normativa europea. Esta circunstancia podría hacer que los datos no reflejen fielmente la exposición real de una parte importante de la ciudadanía.

La organización ecologista recuerda que el dióxido de nitrógeno es un gas tóxico emitido principalmente por el tráfico motorizado urbano y que su inhalación continuada afecta a los pulmones y reduce la respuesta inmunológica. Según la Agencia Europea de Medio Ambiente, este contaminante fue responsable de 4.100 muertes prematuras en España en 2023.