Córdoba roza el 69% de ocupación hotelera durante la semana de Navidad

Córdoba ha registrado una ocupación hotelera media del 68,8% durante la semana de Navidad, entre el 25 y el 31 de diciembre, con picos que alcanzaron el 80,5% el día 27, situándose como uno de los destinos de interior con mejor comportamiento en estas fechas festivas, según la información facilitada por la Junta de Andalucía. Estos datos reflejan el atractivo de la ciudad como destino cultural y patrimonial durante el periodo navideño, así como la solidez de su oferta turística.

A nivel andaluz, los establecimientos hoteleros alcanzaron una ocupación media del 71,9%, superando las previsiones iniciales y mejorando en 5,4 puntos los resultados del mismo periodo del año anterior. En total, se contabilizaron cerca de 947.000 pernoctaciones, lo que supone un cierre muy positivo para el ejercicio turístico. Provincias como Málaga y Sevilla lideraron los registros, mientras que el conjunto del interior concentró el 45,6% de las estancias.

Por provincias, los mejores registros se han concentrado en Málaga (80,8%), Sevilla (79,5%), Granada (73,2%) y Córdoba (68,8%)

Los destinos de litoral concentraron el 54,4% de las estancias, mientras que el interior representó el 45,6% restante. El análisis por fechas refleja picos de ocupación del 78,6% la noche del 31 de diciembre y del 76,5% el día 27.

Viviendas turísticas

En el segmento de viviendas de uso turístico, Córdoba destacó igualmente con una ocupación del 66,4%, por encima de la media regional.

Las casas rurales alcanzaron en la provincia máximos puntuales del 76%, confirmando la fortaleza del turismo de interior en Andalucía durante la Navidad y el creciente interés por experiencias culturales y de proximidad.