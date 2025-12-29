La Diputación de Córdoba designa casi 10 millones de euros para empleo, formación y desarrollo económico en 2026

La Diputación de Córdoba ha designado un presupuesto cercano a los 10 millones de euros para el ejercicio 2026, con el objetivo de impulsar la generación de empleo, la formación profesional y el desarrollo económico de la provincia. De esta cantidad, 5.076.141 euros se asignan a la delegación de Desarrollo Económico, Promoción y Empleo, mientras que el Instituto Provincial de Desarrollo Económico (Iprodeco) recibirá 4.671.000 euros.

Félix Romero, diputado responsable del área, ha destacado que se trata de un presupuesto social, centrado en atender a las personas mediante la creación de oportunidades laborales. "No hay nada más social que la creación de empleo", ha afirmado, señalando que "Córdoba sigue aumentando el número de empresas y registrando un crecimiento histórico en sus exportaciones".

Prioridad en empleo y apoyo a nuevos autónomos

Entre las iniciativas destacadas se encuentra el Plan Diputación Contrata, que contará con 2,5 millones de euros para que los ayuntamientos puedan contratar a personas desempleadas y fomentar la creación de empleo local. Además, la convocatoria Sueña y Crea destinará 500.000 euros a jóvenes autónomos menores de 45 años, especialmente aquellos que desarrollen sus proyectos en entornos rurales, con el objetivo de "consolidar nuevas empresas y mantener la estabilidad de las ya existentes".

Romero ha subrayado que estas medidas forman parte de la estrategia de reindustrialización de Córdoba y su provincia, reforzando líneas de actuación que ya han mostrado resultados positivos en años anteriores.

Formación y desarrollo de talento

El presupuesto de la delegación también contempla 618.633 euros para programas de formación. Esta cifra se distribuye entre ayudas a beneficiarios de programas formativos (100.000 euros), la formación en la Base Logística de la provincia (268.633 euros) y ayudas a empresas para la capacitación de su propio personal (250.000 euros).

"Formación y empleo van de la mano", ha afirmado el diputado, destacando la importancia de preparar a los ciudadanos para aprovechar las oportunidades que se generan en la provincia.

Iprodeco: impulso a empresas, ayuntamientos y asociaciones

El Instituto Provincial de Desarrollo Económico contará con 4.671.000 euros, repartidos en tres áreas principales. Un total de 380.000 euros se destinarán a ayuntamientos y entidades supramunicipales, apoyando iniciativas de desarrollo local. Otros 600.000 euros se canalizarán hacia empresas a través de convocatorias como Sabor a Córdoba, Córdoba de Moda y Contratarte, mientras que 150.000 euros se destinarán a asociaciones empresariales y de comercio sin ánimo de lucro en los municipios.

Apoyo a ferias comerciales

La Diputación también incrementa en un 25% el presupuesto destinado a la organización de ferias comerciales, alcanzando los 500.000 euros para eventos como Intercaza y Sabor a Córdoba. El objetivo es ofrecer visibilidad a las empresas locales y generar nuevas oportunidades de negocio en toda la provincia.

Félix Romero ha insistido en que, más allá de los números, el presupuesto de 2026 está diseñado para ser útil a los ciudadanos, a los desempleados y a las empresas, reforzando la estrategia de desarrollo económico y social de la Diputación de Córdoba.