La Diputación de Córdoba inicia la renovación del sistema de agua del sur de la provincia

La Diputación de Córdoba ha firmado esta misma mañana el contrato para ejecutar la primera fase de la renovación del sistema de abastecimiento de agua del sur de la provincia, una infraestructura estratégica que garantizará el suministro a cerca de 250.000 personas.

El presidente de la institución provincial, Salvador Fuentes, ha calificado el inicio de esta actuación como "una muy buena noticia, la mejor noticia que nos podía tocar a la provincia de Córdoba", dentro del Plan de Infraestructuras Hidráulicas impulsado por la Diputación.

Las obras han sido adjudicadas a la empresa Rialsa por un importe de 7.563.847 euros y corresponden a la primera de las tres fases de un proyecto global de 25 kilómetros que conecta el embalse de Iznájar con Casilla del Monte.

Tramo inicial y características técnicas

El tramo que ahora se ejecutará tiene una longitud de 7,7 kilómetros, entre Iznájar y Los Prietos, y permitirá renovar una infraestructura que abastece a 241.951 habitantes del sur de la provincia. Actualmente, esta conducción cuenta con tres líneas de tuberías paralelas, dos de fibrocemento, con más de 50 años de antigüedad y numerosas fugas, y una tercera de acero helicosoldado, de unos 30 años, afectada por problemas de corrosión que han reducido su capacidad hidráulica.

La actuación contempla la sustitución de estas conducciones por nuevas tuberías de fundición dúctil de un metro de diámetro, lo que permitirá mejorar la eficiencia del sistema y reducir de forma significativa las pérdidas de agua. Además, la obra incluye un total de 14 conexiones, que cubrirán todas las derivaciones entre el pantano de Iznájar y Los Prietos.

Firma del contrato para la ejecución de los trabajos de mejora del abastecimiento en la zona sur de Córdoba. / CÓRDOBA

Fases siguientes y plazos de ejecución

Las obras comenzarán en un plazo máximo de un mes, a finales de enero, y tendrán un plazo de ejecución de 18 meses, aunque se espera poder acortar los tiempos. Además, la Diputación asumirá la segunda fase del proyecto, entre Los Prietos y la carretera provincial CP-205, con una inversión estimada de 12 millones de euros, cuyo proyecto ya está redactado y pendiente de la autorización del Ministerio de Transportes para el cruce de la N-331.

La tercera fase, entre la CP-205 y Casilla del Monte, abarca 9 kilómetros y contará con un presupuesto cercano a 15 millones de euros, que se prevé sean financiados con fondos europeos y gestionados a través de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir.

Con la renovación completa de los 25 kilómetros de tuberías se garantiza el suministro de agua a los municipios de Aguilar de la Frontera, Almodóvar del Río, Baena, Benamejí, La Carlota, Castro del Río, Encinas Reales, Espejo, Fernán Núñez, Fuente Carreteros, Fuente Palmera, Guadalcázar, Lucena, Montalbán, Montemayor, Montilla, Monturque, Moriles, Nueva Carteya, Palenciana, Posadas, Puente Genil, La Rambla, San Sebastián de los Ballesteros, Santaella, La Victoria, La Guijarrosa e Iznájar.

Fuentes ha subrayado que se trata de una actuación "estructural y necesaria", especialmente en un contexto marcado por la sequía, destacando que "invertir en infraestructuras hidráulicas es asegurar el futuro de la provincia".