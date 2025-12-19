Baena presenta la 15ª edición del Premio Nacional de Pintura 'Luis Carrillo de Sotomayor'

Baena ha acogido la presentación oficial de la 15ª edición del Premio Nacional de Pintura Luis Carrillo de Sotomayor, una de las citas más consolidadas del calendario artístico local y nacional. El acto ha contado con la participación de la concejala de Cultura, Ana Cruz; el director del IES Luis Carrillo de Sotomayor, Luis Serrano; y los profesores Inmaculada Martínez y Alberto Cubero.

Durante su intervención, la concejala de Cultura ha destacado la "extraordinaria labor cultural" que desarrolla el instituto organizador, subrayando que su actividad "trasciende el ámbito educativo para convertirse en una gestión cultural de primer nivel al servicio de toda Baena". En este sentido, ha reafirmado el compromiso del Ayuntamiento con una política cultural ambiciosa que aspira a que "Baena sea sinónimo de excelencia cultural en todo el territorio nacional"

Un certamen integrado en los Premios Ciudad de Baena

El Premio de Pintura Luis Carrillo de Sotomayor forma parte del sello Premios Ciudad de Baena, una iniciativa municipal que agrupa y refuerza certámenes de prestigio como el Premio Internacional de Poesía Joven José Antonio Santano, el Concurso de Fotografía de Medioambiente y este galardón de artes plásticas. El objetivo es proyectar el nombre de Baena a través del arte y la creación contemporánea.

Aunque el certamen nace y se organiza desde el IES Luis Carrillo de Sotomayor, se trata de una convocatoria abierta a pintores de toda España, lo que convierte a Baena en un punto de encuentro para artistas de ámbito estatal y contribuye a situar tanto al municipio como al centro educativo en el mapa de las artes plásticas de vanguardia.

Tres categorías y dotación económica

Por su parte, el director del instituto, Luis Serrano, ha detallado los aspectos técnicos del concurso, que alcanza este año su decimoquinta edición y se estructura en tres categorías: nacional, comarcal y escolar.

El premio nacional está dotado con 3.000 euros, aportados mayoritariamente por el Ayuntamiento de Baena; el premio comarcal cuenta con 700 euros, y el premio escolar, con 100 euros.

El certamen cuenta además con la colaboración de numerosas entidades, entre ellas la AMPA Luis Carrillo, Caja Rural de Baena, la Delegación de Educación de la Junta de Andalucía y la Diputación de Córdoba, a las que la organización ha agradecido su apoyo para garantizar la continuidad y el prestigio del concurso.

Bases, plazos y exposición

La temática y el estilo de las obras son libres, con unas dimensiones comprendidas entre 40 x 29 centímetros y 1,5 x 1,5 metros. Las obras deberán ser originales, no haber sido expuestas previamente y presentarse sin firma para garantizar el anonimato. El plazo de entrega permanecerá abierto del 8 de enero al 20 de febrero.

Como en ediciones anteriores, todas las obras presentadas formarán parte de una exposición abierta al público en el IES Luis Carrillo de Sotomayor durante los meses de marzo y abril, con posible extensión a mayo. El alumnado del Bachillerato de Arte ejercerá como guía de la muestra, reforzando el carácter educativo y participativo del proyecto.

Fallo del jurado

El fallo del jurado y el acto de entrega de premios se celebrarán en el mes de mayo, en una fecha aún por determinar. Desde la organización se anima a artistas, aficionados y centros educativos a participar, así como a los medios de comunicación a contribuir a la difusión de un certamen que, edición tras edición, refuerza el prestigio cultural de Baena y de su instituto organizador.