Ocasión en Córdoba: un piso enorme en pleno Fleming sale a la venta por 275.000 euros

El mercado inmobiliario cordobés continúa ofreciendo interesantes oportunidades tanto para quienes buscan una vivienda amplia en zonas consolidadas como para quienes desean invertir en barrios con todos los servicios. En esta ocasión, destacan dos inmuebles muy diferentes entre sí, pero ambos con un atractivo singular: un gran piso señorial en Fleming/Cruz Roja, pleno corazón de Córdoba, y una vivienda funcional y bien cuidada en Moreras, ideal para familias que buscan comodidad a un precio accesible.

Piso señorial en Fleming/Cruz Roja por 275.000 euros

Salón de piso con terraza en centro, Córdoba / Tucasa.com

Situado en una de las avenidas más emblemáticas de Córdoba, este piso de 172 m² construidos es una de esas viviendas que no abundan en el mercado actual: amplias, luminosas y en un enclave realmente exclusivo.

La vivienda, ubicada en la 2ª planta de un edificio de siete alturas con ascensor, conserva su estructura original, lo que permite al futuro propietario adaptar los espacios a su gusto. Dispone de 5 dormitorios, 3 baños completos y una terraza, además de una distribución generosa que favorece el confort de toda la familia.

Su orientación y altura le otorgan unas vistas despejadas, mientras que el entorno, junto a la Policía Nacional y a escasos minutos del centro histórico, garantiza tranquilidad, servicios y excelentes comunicaciones.

Vivir en esta zona supone disfrutar del auténtico espíritu de Vallellano: avenidas amplias, zonas verdes cercanas y una oferta comercial y de ocio que convierten al barrio en uno de los más demandados de la ciudad.

Con un precio de 275.000 € (1.599 €/m²), se presenta como una oportunidad para quienes buscan una vivienda grande y con potencial en una ubicación inmejorable.

Más información y fotografías en el enlace de Venta de piso con terraza en Centro, Córdoba o rellenando el formulario:

Luminoso piso en Moreras por 102.000 euros

Piso en Huerta de la Reina, Córdoba / Tucasa.com

La segunda oportunidad se encuentra en la calle Músico Francisco de Salinas, en el distrito Noroeste, donde se ubica este piso de 109 m² construidos y 85 m² útiles, completamente preparado para entrar a vivir.

La vivienda se sitúa en la 3ª planta, orientada al sureste, lo que garantiza una excelente entrada de luz natural. Su distribución en una sola planta resulta muy práctica: tres dormitorios, un baño, un aseo adicional y una terraza principal de 4 metros.

El salón destaca por su diseño actual, con un gran ventanal y un mobiliario moderno que aporta calidez. La cocina, compacta pero bien equipada, ofrece todo lo necesario para el día a día. Los dormitorios cuentan con espacios de almacenaje, uno de ellos con armarios empotrados y zona de estudio. Los baños, renovados, incluyen ducha con mampara y grifería contemporánea.

El conjunto ofrece un hogar cómodo, funcional y con una estética cuidada, ideal para familias jóvenes, parejas o incluso como inversión para alquiler. Su precio de 102.000 € (936 €/m²) lo convierte en una de las opciones más competitivas en su zona.

Si quieres más detalles de venta de piso en Huerta de la Reina, Córdoba deja tus datos en el siguiente cuestionario para que puedan informarte:

En un momento en el que la oferta se combina con un interés creciente por zonas consolidadas y bien comunicadas, estos inmuebles se consolidan como alternativas atractivas para distintos perfiles de comprador.