Córdoba convertirá 2026 en el año de Averroes por el 900 aniversario de su nacimiento

Córdoba dedicará 2026 a celebrar la figura de Averroes en el novecientos aniversario de su nacimiento, un homenaje conjunto impulsado por la Universidad de Córdoba junto al Ayuntamiento, la Diputación, la Junta de Andalucía y Casa Árabe. Las instituciones han diseñado un amplio programa que recorrerá todas las facetas del pensador -filósofo, médico, escritor y juez- y que situará su legado en el centro de la vida cultural de la ciudad durante todo el año.

Un gran congreso internacional como eje académico

El núcleo científico de la programación será un congreso internacional que reunirá a veinte de los mayores especialistas mundiales en Averroes. A la cita acudirán investigadores procedentes de países como México, Arabia Saudí, Estados Unidos, Francia o Alemania, y como no, España.

El encuentro se celebrará del 27 al 29 de abril en Casa Árabe y abordará cuestiones clave como la relación entre Averroes y la escolástica de Santo Tomás de Aquino, fundamental en la Europa medieval. Tras su clausura, todo el contenido pasará a una publicación que recogerá los avances y hallazgos compartidos en Córdoba.

Ciclos divulgativos para acercar su obra a la ciudadanía

El programa incluye también propuestas dirigidas al gran público. El Rectorado acogerá el ciclo El viaje del saber, coordinado por un grupo de investigación de la UCO, centrado en presentar la vida y obra del filósofo desde un enfoque accesible. Por su parte, la Sala Orive será sede del ciclo La palabra encendida, dedicado a analizar la dimensión literaria y la forma de escritura de Averroes.

En febrero, la música tendrá su espacio con el ciclo de conciertos De la armonía a la razón, ecos de Averroes en Córdoba, previsto para la segunda quincena del mes.

Exposiciones con piezas únicas

La Diputación Provincial organizará la exposición Universo Averroes, vida cotidiana en la Córdoba del siglo XII, que podrá visitarse entre marzo y mayo en el Palacio de la Merced. La muestra reunirá piezas del Museo Arqueológico de Córdoba -que cederá 45 obras seleccionadas para ilustrar el contexto político, social y cultural de la época- junto con copias de manuscritos de Averroes procedentes de la Colección Real de la Biblioteca del Monasterio de El Escorial. También se exhibirá un tratado médico del que solo se conservan dos ejemplares originales, siendo el de Córdoba el más completo. Todo ello permitirá reconstruir no solo la obra escrita del autor, sino también el entorno que lo rodeó, comprender qué era aquello con lo que convivía y le rodeaba.

Además, se celebrarán otras dos exposiciones dedicadas específicamente a sus facetas como pensador y como médico, mostrando cómo su influencia se extendió a numerosos campos del conocimiento.

El Museo Arqueológico, por su parte, ofrecerá una exposición temporal a comienzos de marzo acompañada de un ciclo de tres conferencias.

Un documental para finalizar el año

La programación se cerrará con un documental dirigido por Ana Villa y Guillermo Parrilla, concebido para acercar la figura de Averroes al público general y ampliar su difusión más allá de los espacios expositivos.

Una colaboración institucional sin precedentes

Las instituciones participantes han destacado el valor histórico y simbólico de esta conmemoración y han subrayado la necesidad de reconocer en Averroes a un intelectual decisivo cuya obra sobrevivió pese a la persecución sufrida en vida. Todas coincidieron en que homenajearlo nueve siglos después supone un acto de justicia histórica y una oportunidad para que Córdoba refuerce su papel como ciudad del conocimiento y de la cultura. "Que la figura de Averroes no sea solo una estatua en la ciudad con la que hacerse fotos, que sea algo mucho más trascendental", han afirmado.