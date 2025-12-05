Asociación Española contra el Cáncer: Apoyo al paciente y la ciencia que impulsa la esperanza

Ficha técnica Presidenta : María Auxiliadora Cabanás Espejo.

: María Auxiliadora Cabanás Espejo. Año de fundación : 1994.

: 1994. Principales áreas de trabajo : investigación, prevención, así como atención y acompañamiento a pacientes oncológicos y sus familias.

: investigación, prevención, así como atención y acompañamiento a pacientes oncológicos y sus familias. Dirección : C/ Miguel Benzo, 6, Córdoba.

: C/ Miguel Benzo, 6, Córdoba. Teléfonos : 957 453 621 / 900 100 036 (gratuito).

: 957 453 621 / 900 100 036 (gratuito). Redes sociales: https://www.facebook.com/contraelcancer.cordoba y https://www.instagram.com/contraelcancer.cordoba/

La Asociación Española contra el Cáncer (AECC) en Córdoba cuenta en la actualidad con 24 profesionales -repartidos entre Córdoba, Lucena y Pozoblanco- y 871 personas voluntarias que colaboran con la entidad, que el pasado año atendió a un total de 2.230 personas en la provincia. La asociación, que en la provincia de Córdoba dispone de 61 juntas locales, tiene una sede provincial y 43 sedes locales con espacio propio, en las que se llevan a cabo las acciones de formación, prevención y concienciación. Iniciativas que tienen su punto álgido el 4 de febrero, Día Mundial contra el Cáncer.

En Córdoba, la AECC fue fundada en 1994 por un grupo de mujeres que habían padecido cáncer. Todo comenzó en un pequeño piso de la calle Cruz Conde. En estos casi 32 años de vida, la entidad ha crecido mucho y se ha extendido por toda la provincia, ofreciendo numerosos servicios gratuitos, no sólo para pacientes oncológicos, sino también para sus familias.

Esta asociación pretende liderar el esfuerzo de la sociedad española para disminuir el impacto causado por esta enfermedad y mejorar la vida de las personas afectadas y de sus familias. Así, pretende generar impacto a través de la investigación y la prevención, así como mejorar la calidad de vida de las personas con cáncer y de su entorno, a través de una perspectiva equitativa, humanizadora e integral. Para ello, la organización oferta diversos servicios; entre ellos, atención psicológica y sanitaria, atención logopédica y fisioterápica, ejercicio físico oncológico, atención nutricional, atención social, préstamo de material ortoprotésico, alojamiento para pacientes y familias durante los tratamientos hospitalarios, atención jurídico laboral y apoyo y acompañamiento a pacientes oncológicos y su entorno. Todos son servicios gratuitos para pacientes oncológicos y sus familiares y todos ellos son posibles gracias a las donaciones y subvenciones que recibe la organización, que este año dispone de un presupuesto de 2.446.000 euros.

Proyectos

Por otro lado, la Asociación Española contra el Cáncer financia la investigación de calidad en cáncer con la participación en numerosos proyectos de 146 centros de investigación del país, incluido el Instituto Maimónides de Investigación Biomédica de Córdoba (Imibic). Además, esta entidad informa y promueve hábitos saludables para prevenir el cáncer. En esta área, ofrece talleres de deshabituación tabáquica y acciones de promoción de hábitos saludables. Pero, además, la AECC actúa como entidad de referencia para impulsar cambios en las políticas públicas en beneficio de las personas con cáncer y acompaña y apoya a los pacientes y a su entorno, atendiendo a sus necesidades, entre las que están los cuidados paliativos.