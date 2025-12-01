Estas son las razones por las que Bujalance, en Córdoba, ha sido elegido Nuevo Pueblo Mágico de España 2026

Córdoba ha vuelto a colarse este año en las candidaturas de los Pueblos Mágicos de España 2026, una edición en la que la provincia ha tenido una presencia notable tanto por los municipios que aspiraban a renovar su sello como por la incorporación de nuevas localidades a la red.

En este contexto Bujalance ha terminado destacando por encima del resto hasta convertirse en el nuevo Pueblo Mágico de España para 2026, según la publicación oficial difundida por la propia organización.

Qué es exactamente el certificado de “Pueblo Mágico”

El proyecto de Pueblos Mágicos de España está impulsado por el Instituto de Desarrollo Local y Estudios Sociales (IDL) y lleva más de veinte años evaluando municipios que destacan por su autenticidad y por la riqueza de su patrimonio, su identidad y su forma de vida.

El procedimiento no es improvisado: cada pueblo se analiza a partir de diez áreas que van desde la calidad de vida y la planificación urbana hasta la gastronomía, las tradiciones, el patrimonio o el entorno natural.

Los que superan el estudio preliminar pasan a la categoría de “candidato”, pueden someter su expediente al Comité Técnico Nacional y, paralelamente, abrir un proceso para que los usuarios voten por ellos en la web oficial.

Solo los que cumplen todos los criterios y superan esta fase acaban integrándose en la red nacional, que les da derecho a usar la marca registrada, aparecer en guías especializadas, contar con señalización propia y tener presencia en ferias como FITUR, además de obtener apoyo promocional y digital.

Los pueblos cordobeses que buscaban renovar su sello

En la edición de 2025-2026 la provincia de Córdoba volvía a la carrera con los mismos municipios que ya lo habían logrado el año anterior: Almedinilla, Cabra, Iznájar y Cañete de las Torres. Cuatro localidades que, cada una a su manera, han demostrado capacidad para conservar, divulgar y convertir su patrimonio en un atractivo turístico real.

Almedinilla , en el límite con Jaén y Granada, destaca por su herencia íbero-romana y por iniciativas como las jornadas Festum.

, en el límite con Jaén y Granada, destaca por su herencia íbero-romana y por iniciativas como las jornadas Festum. Cabra , situada en el centro geográfico de Andalucía, mantiene un notable legado barroco y tradiciones religiosas muy arraigadas.

, situada en el centro geográfico de Andalucía, mantiene un notable legado barroco y tradiciones religiosas muy arraigadas. Iznájar , con su castillo islámico y su conocida playa interior de Valdearenas, es uno de los referentes turísticos del sur de la provincia.

, con su castillo islámico y su conocida playa interior de Valdearenas, es uno de los referentes turísticos del sur de la provincia. Cañete de las Torres, en plena campiña, conserva una identidad marcada por sus casas encaladas y un patrimonio arqueológico que se remonta al Neolítico.

Sin embargo este año todas esas miradas compartidas se han desplazado hacia un nuevo nombre: Bujalance.

Por qué ha sido elegido Bujalance según la publicación oficial

El anuncio ha llegado a través de la cuenta oficial de Pueblos Mágicos de España, que ha descrito a Bujalance como un municipio capaz de “imponer y enamorar a partes iguales”. Su castillo (considerado uno de los más impresionantes del Valle del Guadalquivir) marca el perfil del pueblo desde la parte alta, mientras que a sus pies se despliega un casco histórico de calles luminosas, patios cuidados y plazas donde la vida cotidiana sigue su propio ritmo tranquilo.

La publicación subraya que pasear por el centro es descubrir “la esencia de la campiña cordobesa”: fachadas blancas, calma, andares cortos y esa sensación de que cualquier esquina guarda un pedazo de historia. A todo eso se suma una gastronomía que describen como “un regalo”: aceite de oliva de altísima calidad, platos tradicionales elaborados con manos expertas y una repostería con seguidores fieles.

Otro de los motivos que justifican el reconocimiento es la fuerza de sus festividades y la identidad marcada que mantiene el municipio. Según la organización Bujalance “vibra” con su calendario cultural y conserva un carácter propio que la red considera esencial para acceder al distintivo.