Este es el pueblo de Córdoba famoso por sus luces de Navidad: un el techo dorado que convierte el pueblo en un escenario mágico y único en el mundo

Puente Genil ya está en modo Navidad: el municipio cordobés ha activado su alumbrado artístico con una puesta en escena que va mucho más allá de lo decorativo: más de dos millones de puntos de luz LED, calles transformadas en escenarios inmersivos y un proyecto nunca visto que convierte el corazón comercial de la localidad en un auténtico espectáculo sensorial.

El encendido, celebrado la noche del viernes 21 de noviembre en La Matallana y el Paseo del Romeral, reunía a cientos de personas que quisieron ser testigo del inicio oficial de unas fiestas que cada año ganan más proyección dentro y fuera de Andalucía.

Antes del momento central Puente Genil había rendido homenaje a su Hijo Predilecto, el maestro Antonio Fernández Díaz, “Fosforito”, con un minuto de silencio cargado de emoción.

Una inauguración con sello institucional… y local

El encargado de dar luz verde a la Navidad fue el alcalde, Sergio Velasco, acompañado por la diputada provincial Tatiana Pozo y representantes de Ximenez Group, la empresa pontana responsable del diseño e instalación de la iluminación.

Durante su intervención Velasco subrayaba que esta cita es uno de los puntos más importantes del calendario anual de Puente Genil y remarcaba el vínculo de la empresa con su tierra, agradeciendo su implicación constante y el papel que juega como embajadora del municipio a nivel internacional. También anticipaba unas semanas con un fuerte impacto en comercio, hostelería y actividad económica.

Por su parte Tatiana Pozo ponía en valor una propuesta lumínica con identidad propia, diferenciada y capaz de atraer visitantes de distintos puntos de España, reforzando el atractivo turístico del municipio en estas fechas.

280 arcos, 840 guirnaldas y más de 150 árboles iluminados

El despliegue de la iluminación navideña en Puente Genil este 2025 es de los más completos que se recuerdan. El casco urbano y las aldeas cuentan con:

280 arcos decorativos

115 farolas ornamentadas

840 guirnaldas

Figuras de suelo y fachadas iluminadas

Cuatro letreros luminosos

Proyectores artísticos

Cerca de 150 árboles naturales decorados

A todo esto se suma el ya tradicional espectáculo de luz y sonido del Paseo del Romeral, convertido en una de las citas más esperadas de la Navidad en la provincia.

Gold Dream: un techo dorado que transforma La Matallana

La gran novedad de este año llega bajo el nombre de Gold Dream. Coincidiendo con el 80 aniversario de Ximenez Iluminación, la empresa ha presentado en su ciudad de origen un proyecto que no se ha visto antes en ningún otro lugar: una cubierta de destellos dorados suspendida sobre La Matallana, creando un efecto envolvente que transforma este espacio en un escenario casi onírico.

Esta instalación incorpora además medallones Ecogreenlux, una tecnología desarrollada en Puente Genil que permite reducir de forma muy significativa la contaminación lumínica y apostar por un consumo más eficiente, sin renunciar al impacto visual.

También vuelve a brillar la calle Alcaide con réplicas de la primera estrella que el fundador de la compañía instaló hace ocho décadas, un guiño directo a los orígenes de una empresa que hoy ilumina ciudades de todo el mundo.