Este es el pueblo de Córdoba famoso por sus luces de Navidad: un el techo dorado que convierte el pueblo en un escenario mágico y único en el mundo
El encendido, celebrado la noche del viernes 21 de noviembre en La Matallana y el Paseo del Romeral, reunía a cientos de personas
Puente Genil ya está en modo Navidad: el municipio cordobés ha activado su alumbrado artístico con una puesta en escena que va mucho más allá de lo decorativo: más de dos millones de puntos de luz LED, calles transformadas en escenarios inmersivos y un proyecto nunca visto que convierte el corazón comercial de la localidad en un auténtico espectáculo sensorial.
El encendido, celebrado la noche del viernes 21 de noviembre en La Matallana y el Paseo del Romeral, reunía a cientos de personas que quisieron ser testigo del inicio oficial de unas fiestas que cada año ganan más proyección dentro y fuera de Andalucía.
Antes del momento central Puente Genil había rendido homenaje a su Hijo Predilecto, el maestro Antonio Fernández Díaz, “Fosforito”, con un minuto de silencio cargado de emoción.
Una inauguración con sello institucional… y local
El encargado de dar luz verde a la Navidad fue el alcalde, Sergio Velasco, acompañado por la diputada provincial Tatiana Pozo y representantes de Ximenez Group, la empresa pontana responsable del diseño e instalación de la iluminación.
Durante su intervención Velasco subrayaba que esta cita es uno de los puntos más importantes del calendario anual de Puente Genil y remarcaba el vínculo de la empresa con su tierra, agradeciendo su implicación constante y el papel que juega como embajadora del municipio a nivel internacional. También anticipaba unas semanas con un fuerte impacto en comercio, hostelería y actividad económica.
Por su parte Tatiana Pozo ponía en valor una propuesta lumínica con identidad propia, diferenciada y capaz de atraer visitantes de distintos puntos de España, reforzando el atractivo turístico del municipio en estas fechas.
280 arcos, 840 guirnaldas y más de 150 árboles iluminados
El despliegue de la iluminación navideña en Puente Genil este 2025 es de los más completos que se recuerdan. El casco urbano y las aldeas cuentan con:
- 280 arcos decorativos
- 115 farolas ornamentadas
- 840 guirnaldas
- Figuras de suelo y fachadas iluminadas
- Cuatro letreros luminosos
- Proyectores artísticos
- Cerca de 150 árboles naturales decorados
A todo esto se suma el ya tradicional espectáculo de luz y sonido del Paseo del Romeral, convertido en una de las citas más esperadas de la Navidad en la provincia.
Gold Dream: un techo dorado que transforma La Matallana
La gran novedad de este año llega bajo el nombre de Gold Dream. Coincidiendo con el 80 aniversario de Ximenez Iluminación, la empresa ha presentado en su ciudad de origen un proyecto que no se ha visto antes en ningún otro lugar: una cubierta de destellos dorados suspendida sobre La Matallana, creando un efecto envolvente que transforma este espacio en un escenario casi onírico.
Esta instalación incorpora además medallones Ecogreenlux, una tecnología desarrollada en Puente Genil que permite reducir de forma muy significativa la contaminación lumínica y apostar por un consumo más eficiente, sin renunciar al impacto visual.
También vuelve a brillar la calle Alcaide con réplicas de la primera estrella que el fundador de la compañía instaló hace ocho décadas, un guiño directo a los orígenes de una empresa que hoy ilumina ciudades de todo el mundo.
- El Jamón anuncia el cambio de imagen de supermercados Piedra de forma progresiva a partir de enero
- Emacsa comienza la fase de ejecución de la cubierta del tanque de tormentas del Balcón del Guadalquivir en Córdoba
- Urbanismo aprueba la construcción de doce hangares en el aeródromo de Villarrubia: 'Va a ser un giro al negocio
- Todo lo que tienes que saber de la agenda de ocio del finde en Córdoba: de la Media Maratón a Chiquilandia, pasando por Isabel Aaiún
- Hitachi Energy abre expediente disciplinario a 76 trabajadores de su fábrica de Córdoba por encerrarse en sus instalaciones
- Detenido e ingresado en prisión el hombre que intentó apuñalar a un conductor de Aucorsa el pasado sábado
- Santa Rosa Day 2025: el comercio de barrio toma las calles con talleres, ‘flashmob’ y conciertos
- Las cifras de la Media Maratón de Córdoba 2025: participantes, categorías, horario y recorrido