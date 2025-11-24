¿Por qué no se ríe la Chiquita Piconera? La divulgadora andaluza Sandra Morales reinterpreta esta icónica obra cordobesa y explica su origen

La divulgadora andaluza Sandra Morales ha publicado un vídeo en el que vuelve la mirada hacia una de las pinturas más conocidas del artista cordobés Julio Romero de Torres: 'La chiquita piconera'.

En su intervención Sandra lo deja claro desde el principio: “La chiquita piconera no surge del imaginario del pintor, sino que era una muchachita real y se llamaba María Teresa López”. No se trataba de un personaje inventado sino de una niña que, “cuando apenas empezaba la adolescencia, posó para Romero de Torres”. Y a partir de ahí “¿qué podría salir mal de esto? ¿Con la habladuría? La acusaban y señalaban de tener algo con Julio.”

La divulgadora insiste en que fue esa presión social la que marcó a la modelo: “Así que se acabó la tontería. Vamos a empezar a contar su historia en condiciones”. Para Sandra esa ausencia de sonrisa tiene mucho que ver con todo lo que vino después, con los rumores, con el juicio público y con el peso de una fama no buscada.

María Teresa López González, la protagonista del cuadro

Esa misma historia aparece también recogida en el blog Arte en Córdoba, donde se identifica a la joven como María Teresa López González. Según esta fuente no solo fue la modelo de La chiquita piconera, sino también de otras dos obras del pintor: La Fuensanta (la que aparece en el reverso del billete de 100 pesetas de 1953) y Bodegas Cruz Conde. Este portal explica que María Teresa nació en Buenos Aires y regresó de niña a Córdoba para instalarse con su familia en el barrio de San Pedro, muy cerca de la Plaza del Potro.

Fue una mandadera de la familia quien puso en contacto a ambas partes y, a partir de ahí, la joven comenzó a posar “la tarde siguiente a este encuentro, cobrando tres pesetas por sesión”. Las sesiones tenían lugar cuando Romero de Torres viajaba a Córdoba desde Madrid.

Aunque ella misma terminó admitiendo que el pintor intentó seducirla, siempre defendió que no ocurrió nada más allá de lo profesional. Sin embargo los rumores no cesaron y, según contó, afectaron incluso a su vida sentimental: su matrimonio solo duró dos años y después evitó relaciones estables porque, decía, muchos hombres se le acercaban únicamente por su vínculo con el artista.

María Teresa terminó sus días en una residencia de Palma del Río, donde murió en 2003. Durante décadas su figura quedó casi en el olvido hasta que el director cordobés Miguel Ángel Entrenas decidió rescatar su historia a través de un corto de 27 minutos basado en conversaciones reales con ella.

Reinterpretan a La Chiquita Piconera para ayudar a los animales

En paralelo a su reivindicación histórica, Sandra Morales ha llevado esta reflexión al terreno artístico y actual. Tal y como explica en su vídeo, “hemos reinterpretado a la chiquita piconera”, dando lugar a una nueva versión plasmada en una prenda. La joven del cuadro aparece ahora con tatuajes (“concretamente los míos”), con abanicos en lugar de la sábila de cobre para remover el picón y acompañada por la bandera andaluza. Incluso aparece su propia coda en el diseño.

El resultado es la “Camiseta LA SANDRITA PICONERA” una prenda en colaboración con la artista jerezana Victoria Jaén, descrita como “una versión de ‘La chiquita piconera’ de Julio Romero de Torres.

Se vende en color blanco con posibilidad de diseño frontal o delantero-espalda, corte oversize, tejido de “220 g/m²”, “100% algodón” y con un estilo de “auténtico look streetwear”, “hombros caídos con un ajuste relajado y deliberadamente oversize” y “cuello acanalado prominente para un aspecto auténtico”.

Pero más allá de la estética el proyecto tiene un componente solidario: “El 30% de los beneficios de la venta de este producto será donado a diferentes protectoras de animales”. O como lo resume la propia divulgadora: “como esta chiquita piconera ahora es libre, andalucista, divulgadora y animalista, me han cargado a mí directamente que todas mis ganancias vayan para protectoras de animalitos”.