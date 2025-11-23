Encuentran en Córdoba la estación de carga de Tesla “más bonita de Andalucía”

A veces no hace falta que algo sea completamente nuevo o revolucionario para llamar la atención, basta con que alguien lo mire con otros ojos: justo lo que ha pasado en Córdoba, donde un usuario de la red social X ha señalado lo que, para él, es nada menos que la estación de carga de Tesla más bonita de toda Andalucía.

El usuario que la ha compartido es Antonio José Pérez (@AntonioJose_EV). Según ha contado llevaba tiempo con ganas de acercarse a este punto concreto, aunque en realidad no necesitaba recargar su coche en ese momento. De hecho llegaba a la ciudad con un 40% de batería pero aun así decidió ir a verla por pura curiosidad.

Dónde está exactamente esta “electrolinera”

La estación se encuentra en la calle Gema, número 7, en Córdoba (14014). Se trata de un Supercargador de Tesla que, además, tiene una particularidad importante: no es exclusivo para vehículos de la marca ya que también está abierto a otros coches eléctricos compatibles con CCS.

Esto la convierte en un punto interesante no solo para conductores de Tesla, sino para cualquier usuario de vehículo eléctrico que pase por la zona y necesite una recarga rápida.

Qué características tiene el Supercargador

Según la información disponible esta estación cuenta con:

8 Supercargadores

Potencia de hasta 250 kW

Acceso las 24 horas, los 7 días de la semana

Precio de 0,40 €/kWh

Tarifas por congestión de hasta 0,50 €/min

Además de la carga en sí, en este punto también se ofrecen operaciones adicionales de Tesla in situ y la posibilidad de realizar una prueba de conducción de autoservicio, algo poco habitual en este tipo de ubicaciones.

El detalle que la hace destacar sobre otras

Pero si hay algo que ha hecho que esta estación sobresalga frente a otras de la comunidad andaluza es un aspecto muy concreto: tiene techado. Un elemento que puede parecer menor, pero que en la práctica marca la diferencia, sobre todo en una región donde el sol aprieta buena parte del año y la sombra se agradece.

De hecho según ha señalado el propio visitante, se trata de una de las pocas estaciones de Tesla en Andalucía que cuentan con cubierta.