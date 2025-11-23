Encuentran en Córdoba la estación de carga de Tesla “más bonita de Andalucía”
Se trata de una de las pocas estaciones de Tesla en Andalucía que cuentan con cubierta
A veces no hace falta que algo sea completamente nuevo o revolucionario para llamar la atención, basta con que alguien lo mire con otros ojos: justo lo que ha pasado en Córdoba, donde un usuario de la red social X ha señalado lo que, para él, es nada menos que la estación de carga de Tesla más bonita de toda Andalucía.
El usuario que la ha compartido es Antonio José Pérez (@AntonioJose_EV). Según ha contado llevaba tiempo con ganas de acercarse a este punto concreto, aunque en realidad no necesitaba recargar su coche en ese momento. De hecho llegaba a la ciudad con un 40% de batería pero aun así decidió ir a verla por pura curiosidad.
Dónde está exactamente esta “electrolinera”
La estación se encuentra en la calle Gema, número 7, en Córdoba (14014). Se trata de un Supercargador de Tesla que, además, tiene una particularidad importante: no es exclusivo para vehículos de la marca ya que también está abierto a otros coches eléctricos compatibles con CCS.
Esto la convierte en un punto interesante no solo para conductores de Tesla, sino para cualquier usuario de vehículo eléctrico que pase por la zona y necesite una recarga rápida.
Qué características tiene el Supercargador
Según la información disponible esta estación cuenta con:
- 8 Supercargadores
- Potencia de hasta 250 kW
- Acceso las 24 horas, los 7 días de la semana
- Precio de 0,40 €/kWh
- Tarifas por congestión de hasta 0,50 €/min
Además de la carga en sí, en este punto también se ofrecen operaciones adicionales de Tesla in situ y la posibilidad de realizar una prueba de conducción de autoservicio, algo poco habitual en este tipo de ubicaciones.
El detalle que la hace destacar sobre otras
Pero si hay algo que ha hecho que esta estación sobresalga frente a otras de la comunidad andaluza es un aspecto muy concreto: tiene techado. Un elemento que puede parecer menor, pero que en la práctica marca la diferencia, sobre todo en una región donde el sol aprieta buena parte del año y la sombra se agradece.
De hecho según ha señalado el propio visitante, se trata de una de las pocas estaciones de Tesla en Andalucía que cuentan con cubierta.
- Un alumno del IES Maimónides lleva a Córdoba al pódium de la ‘Copa de España’ de instaladores eléctricos: 'Es una experiencia increíble
- El Ayuntamiento de Cabra suspenderá temporalmente las posibles licencias para la instalación de plantas de biogás
- Benita (Maestro Joao): “Este es el número que ganará el Gordo de la Lotería de Navidad este año”
- Puente Genil enciende la llama de la Navidad con la inauguración del alumbrado extraordinario
- Hallada en Cabra una hembra adulta de lince ibérico, nuevo hito en la recuperación de la especie
- Una nueva calle en Córdoba unirá Sagunto con la avenida de Rabanales por la trasera del colegio Franciscanos
- Muere una menor de un año y medio tras caerle un muro de una azotea en Fuente Palmera
- Hitachi Energy cierra su planta de Córdoba hasta el lunes 'para garantizar la seguridad de sus trabajadores