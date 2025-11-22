La pequeña aldea de Córdoba perfecta para maravillarse con el cielo estrellado: “Una joya para los amantes del astroturismo”

Córdoba es una de las provincias mejor situadas para contemplar el cielo nocturno en todo su esplendor. La baja contaminación lumínica de muchas de sus comarcas, unida a su situación geográfica y a la riqueza natural del territorio, la convierten en un lugar privilegiado para quienes buscan perderse la mirada entre las estrellas.

Uno de los ejemplos más claros de ello es el Valle del Alto Guadiato, que recientemente ha sido reconocido como Destino Starlight, la certificación que distingue a los lugares con las mejores condiciones para la observación astronómica. Se trata de una comarca situada al noroeste de la provincia de Córdoba, que limita con Badajoz y que ocupa una superficie de 1.146 km²: más del 8% del total del territorio provincial.

Este sello comprende los municipios de Belmez, Peñarroya-Pueblonuevo, Fuente Obejuna, Valsequillo, La Granjuela y Los Blázquez, además de otros 17 núcleos de población de menor tamaño integrados en la zona.

La comarca destaca por su extensión de bosques de encinas, alcornoques y quejigos, su importante valor medioambiental y su fuerte vínculo con la actividad minera y el patrimonio histórico, con la presencia de varios conjuntos y yacimientos arqueológicos.

A esto se suma su riqueza faunística y la abundancia de especies cinegéticas, presencia del lince ibérico y un entorno especialmente favorable para las aves esteparias, lo que ha llevado a que parte del territorio esté protegido como ZEPA (Zona de Especial Protección para las Aves) dentro de la Red Natura 2000.

Pero aunque odo el Valle del Alto Guadiato merece atención, hay un punto concreto que destaca sobre el resto cuando se habla de mirar al cielo: la pequeña aldea de Piconcillo situada en el término municipal de Fuente Obejuna.

Piconcillo, el rincón que se gana todas las miradas

En esta tranquila aldea se localiza uno de los espacios más especiales para los aficionados a la astronomía: el Observatorio Giordano Bruno, también conocido como el Mirador de las Estrellas. Se trata de un observatorio amateur inaugurado en 2008, que recibe su nombre en honor al astrónomo, filósofo y poeta italiano cuyas teorías sobre el universo fueron mucho más allá del modelo copernicano, defendiendo la existencia de infinitos mundos y estrellas.

Su ubicación, alejada de grandes focos urbanos, permite disfrutar de un cielo de enorme calidad, con un SQM de 21.75, indicador de una oscuridad excelente. Desde aquí es posible observar el firmamento a simple vista, con prismáticos o con telescopios, siendo además un lugar muy valorado para la astrofotografía.

Las instalaciones cuentan con puntos de luz para conectar equipos como cámaras o telescopios, lo que facilita el desarrollo de diferentes actividades vinculadas a la observación del espacio, como sesiones de astrofotografía, toma de datos de cuerpos del sistema solar, seguimiento de cometas y asteroides o trabajos relacionados con la astrometría.

Desde su apertura el observatorio ha recibido a personas, colectivos y estudiantes interesados en conocer de cerca el universo y observar directamente planetas, estrellas, galaxias o fenómenos como supernovas, convirtiéndose en uno de los puntos de referencia para la divulgación astronómica en la provincia.

Quienes lo han visitado lo describen como un lugar tranquilo, silencioso y apartado de la contaminación lumínica, ideal para conectar con el cielo. Algunos destacan la posibilidad de sentarse en los bancos mientras observan las constelaciones, orientándose gracias a los paneles informativos repartidos por la zona. Otros lo definen literalmente como “una joya para los amantes del astroturismo” o incluso como el mejor sitio que conocen para realizar observaciones nocturnas.