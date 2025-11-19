Estos son los planes de Navidad que puedes hacer en Morente: el pueblo con más 'gnomos' que vecinos
La fórmula que tanto impacto ha tenido nacía tras la pandemia cuando un grupo de vecinos se decidía a transformar su aldea en un cuento navideño
Uno de los ejemplos más llamativos que se han dado en los últimos años de cómo un núcleo pequeño puede reinventarse sin perder su esencia está en el Alto Guadalquivir. Morente, una aldea de Bujalance con apenas unas decenas de habitantes, ha encontrado en la Navidad un motor inesperado: convertir sus calles en un pequeño universo de gnomos, luces y tradición que cada diciembre atrae a miles de personas. No es una exageración: este pueblo lleva tiempo demostrando que, con creatividad y trabajo vecinal, también se puede combatir la despoblación.
La fórmula que tanto impacto ha tenido nacía tras la pandemia cuando un grupo de vecinos se decidía a transformar su aldea en un cuento navideño hecho y derecho: decoraciones a mano, gnomos fabricados en casa, balcones convertidos en escenarios y hasta una “Senda de los Gnomos” que ya es marca de la casa. Desde entonces cada año han ido sumando novedades, actividades y colaboraciones hasta convertir la iniciativa en un referente en Andalucía.
Para esta nueva edición (del 6 de diciembre al 8 de enero) Morente vuelve a ponerse su mejor traje festivo. Y lo hace con una programación que mezcla tradición, artesanía local y planes familiares para todos los gustos.
Ruta de la Estrella y encendido navideño
El 6 de diciembre arranca por la mañana en el Parque de los Gnomos, donde se celebra la Ruta de la Estrella: una especie de apertura simbólica del cuento navideño. Y ya por la tarde llega uno de los momentos más esperados: el encendido del alumbrado, acompañado de chocolatada y una zambombá que suele llenar la plaza.
Mercadillo Navideño y concursos tradicionales
Durante casi todo el mes estará abierto el Mercadillo Navideño, con artesanos locales y propuestas para comprar regalos diferentes. Ese mismo día también empieza el Concurso de Migas, otro clásico que reúne a vecinos y visitantes alrededor de una de las recetas más castizas del invierno.
La famosa Senda de los Gnomos
Es el reclamo principal, el plan que más gente mueve año tras año: la Senda de los Gnomos que recorre distintos rincones de Morente y muestra las figuras creadas por los propios vecinos: decenas y decenas de pequeños personajes repartidos por calles, esquinas y fachadas que se han convertido ya en símbolo del pueblo.
Planes para los más pequeños
Este año vuelven actividades que suelen agotar plazas: desde el taller de Galletas hasta el concurso infantil de Villancicos, pasando por la Fiesta de pijamas y la tradicional Gymkana infantil del Día de los Inocentes, que está programada para el 26 de diciembre.
Actividades para adultos
El día 27 se reserva para el Concurso de Villancicos de mayores, mientras que el 28 de diciembre vuelve la Maratón de Ajedrez de Navidad. Ya el 3 de enero las familias tienen otra cita clave con la gymkana de "El 4º Rey Mago".
La Cabalgata y el final del cuento
El 5 de enero se vive uno de los momentos más emocionantes: la visita de los Reyes Magos a la aldea, un acto que acaba con los gnomos “cobrando vida” en la Cabalgata de Bujalance. Y para alargar la magia un poco más, el 8 de enero el Parque de Gnomos abre durante todo el día para quienes quieran despedirse del ambiente festivo.
- La borrasca Claudia aporta a los embalses de Córdoba el equivalente a casi dos años y medio de consumo doméstico de agua
- El 'chorro polar' llega a Córdoba: estos son los municipios que estarán bajo cero por la ola de frío
- Confirmado un foco de gripe aviar de alta patogenicidad en el Zoo de Córdoba
- Córdoba cuenta con 40 inmuebles por encima del 1.000.000 de euros: así es el inventario de las propiedades de 'ultralujo'
- La transformación del campo cordobés deja el olivo picudo como un anciano 'desahuciado'
- La Policía Nacional busca a una mujer desaparecida desde hace casi dos semanas en Córdoba
- Aparece un gran socavón en el aparcamiento de Valdeolleros solo cinco meses después de su inauguración
- Los últimos coletazos de la borrasca Claudia ya dejan más de nueve litros en Córdoba y 24 en Fuente Palmera