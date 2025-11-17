El pueblo de Córdoba con unas “vistas espectaculares” que recomiendan visitar este fin de semana

El perfil de redes sociales Planes de fin de semana ha publicado en TikTok su última recomendación para desconectar sin alejarse demasiado: Montoro.

En su vídeo el creador explica que “hoy nuestro plan nos llevó a Montoro y nada más llegar nos sorprendió su encanto” describiendo un paseo que le dejó claro por qué este municipio cordobés es uno de los más fotogénicos del valle del Guadalquivir.

Según asegura sus calles están “llenas de luz”, con “rincones que invitan a mirar más de cerca” y un ambiente que “transmite calma”.

Montoro se encuentra en el noreste de la provincia de Córdoba, encaramado sobre un meandro del Guadalquivir que le da esa estampa tan característica. La creadora resume su experiencia visual con frases que hablan por sí solas: “Cada esquina tiene algo especial”, “la luz sobre las fachadas”, “los detalles de las puertas y la armonía de las calles”. Para él es un lugar para “observar, disfrutar de los pequeños detalles y dejar que la belleza de cada rincón hable por sí misma desde cualquier ángulo”.

En el vídeo insiste en esa sensación de serenidad que envuelve al municipio: “Montoro regala postales, el río, las calles, la luz, todo se percibe con 1 calma especial”. Y remata con una invitación directa para cualquiera que esté buscando un plan pausado este fin de semana: “Si buscáis 1 plan tranquilo, lleno de encanto y luz, no dejéis de visitar Montoro”.

Qué ver en Montoro según su página de turismo

La propia página oficial de turismo del municipio destaca que Montoro es una ciudad “majestuosa y enigmática” con una “virginidad paisajística exclusiva”.

Su historia arranca en el Paleolítico y pasa por todas las civilizaciones que encontraron aquí un enclave privilegiado. Esa mezcla de culturas es visible en monumentos, museos y en la arquitectura rojiza construida con piedra molinaza, un sello identitario que contrasta con los ornamentos blancos de fachadas, azulejos y dinteles.

Entre los lugares que recomienda visitar se encuentran:

Museos

El municipio conserva espacios dedicados a mostrar su legado cultural y arqueológico, fruto de ese cruce de civilizaciones que ha marcado su trayectoria histórica.

Monumentos y lugares de interés

Montoro mantiene una esencia especial en sus edificios, casas señoriales y calles encaladas. Su juego de luces y sombras en “puertas, cornisas y rejas de ventanas” forma parte del atractivo que resaltan desde su portal turístico.

Iglesias

El patrimonio religioso de la localidad está muy presente a través de templos que se integran en su trama urbana de calles angostas, quebradas y con desniveles salvados mediante los típicos poyatos.

Meandro del Guadalquivir

Es quizá la imagen más conocida de Montoro: las casas suspendidas sobre la roca que cae hacia el río y ese giro natural del cauce que crea una estampa inconfundible.

Miradores

El relieve del municipio permite observarlo desde diferentes puntos elevados, perfectos para disfrutar de esas “vistas espectaculares” que tantos visitantes destacan.