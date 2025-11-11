Tapas caseras por menos de 2 € en pleno centro: así es el bar que está en boca de toda Córdoba

No hay mejor promoción ni campaña de marketing que la que se gana a base de calidad y precios honestos. En Córdoba, un ejemplo claro de eso es Trepabocas, un bar del centro que se ha convertido en conversación entre locales y visitantes gracias a un vídeo viral compartido por la creadora sevillana Nerea Stella (@nereastella_oficial) en TikTok.

“Hoy paseo express por Córdoba” titulaba Nerea su vídeo, en el que aparece comiendo con su familia en Trepabocas y mostrando algunas de las tapas que pidió: salpicón de pulpo, ensaladilla de gambas, croquetas de puchero, choquitos y tarta de queso. Todo con ese ambiente relajado y familiar que define a tantos bares andaluces.

La creadora comenta que después de comer saldrían “a ver un poquito el centro” antes de volver a Sevilla. El clip con más de 22.000 visualizaciones en apenas un día despertaba enseguida las reacciones de quienes conocen bien la ciudad: “Espero que lo disfrutéis mucho y queráis volver” o “Gracias por la visita”.

Tapas a 1,90 € y atención cercana

El vídeo de Nerea ha puesto en el radar a un local que, según las reseñas de Google, ya contaba con una base sólida de clientes fieles. Los miércoles las tapas cuestan 1,90 €: una promoción que muchos destacan como uno de los grandes reclamos del lugar.

Entre los platos más mencionados están las croquetas de rabo de toro, la ensaladilla de gambas, el salmorejo, el flamenquín y el wok de presa con verduras. Las opiniones coinciden en resaltar la comida casera, la buena presentación y, sobre todo, el trato del personal.

“Ya he ido tres veces, dos con mi familia y una con amigos. La comida buenísima y los camareros atentos”, cuenta una usuaria que destaca al camarero Juan “por su servicio cercano”. Otros clientes subrayan que el sitio es ideal “para ir con familia o amigos”, con ambiente tranquilo, buena limpieza y precios “más que razonables”.

Trepabocas se encuentra en la zona de Fleming, a pocos pasos del centro histórico, muy cerca de la muralla y a cinco minutos andando la sinagoga. Una ubicación que lo convierte en parada natural para quienes pasan el día explorando Córdoba y buscan comer bien sin dejarse un dineral.