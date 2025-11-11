Si te gusta hacer vídeos y fotos, tienes que conocer este rincón secreto de Córdoba: "De las casa Andalusíes más bonitas que he visto en mi vida"

El desarrollo tecnológico nos ha abierto una ventana inmensa a la interconexión y hoy cualquiera puede contar su experiencia en segundos, enseñar rincones que antes solo conocían los vecinos del barrio y reinterpretar el legado que dejaron los grandes arquitectos y urbanistas del pasado para un público que jamás imaginaron.

Y pocas ciudades conservan ese hilo entre pasado y presente como Córdoba, donde cada callejuela de la Judería parece guardar un pequeño tesoro. Uno de ellos es La Casa Andalusí: un museo escondido entre las piedras antiguas que se ha convertido en parada imprescindible para quienes buscan belleza, historia y un lugar perfecto para grabar o fotografiar.

Un lugar que conquista a quien entra

Las reseñas en internet son casi unánimes y los visitantes la describen como “una casa preciosa y auténtica escondida, muy recomendable”, o como “una recreación perfecta de cómo era la distribución y decoración de una casa de estilo andalusí”.

Una de las usuarias que más la recomienda, escribía que pasear por sus estancias “bellamente decoradas llenas de historia es un recreo para la vista”. Otros destacan que “la entrada cuesta 8 € si la compras conjunta con el museo de la alquimia, y merece la pena”. Hay quien va más allá y lo define sin rodeos: “De las casas andalusíes más bonitas que he visto en mi vida”.

El ambiente íntimo y el sonido del agua en el patio parecen ser los protagonistas: “Nos atendió José Manuel y ha sido genial, simpático y encantador”.

Qué se puede ver dentro

Según la descripción oficial La Casa Andalusí se encuentra en plena calle Judíos, dentro de la antigua muralla de la Medina. El edificio, datado en el siglo XII, fue restaurado por el arquitecto Arturo Ramírez Laguna, que logró recuperar la esencia del espacio sin perder su carácter doméstico. La visita permite recorrer varias salas y patios que evocan la vida cotidiana durante la época andalusí: muebles, cerámicas, manuscritos y objetos de uso común que reconstruyen cómo vivían las familias acomodadas de la ciudad califal.

Uno de los espacios más llamativos es el patio interior descrito como un “oasis de frescor” donde el rumor del agua y el color de las flores generan una sensación de calma inmediata. Desde allí se accede al zaguán la zona de transición entre la calle y la casa, y a distintas estancias decoradas con gusto oriental.

Bajo el edificio se conservan restos de las antiguas galerías subterráneas que recorrían la Judería y comunicaban las viviendas con la muralla. En una de ellas se expone un mosaico tardorromano o bizantino, junto a ladrillos visigodos datados entre los siglos VI y VII d.C.

El museo del papel y otras curiosidades

Una de las secciones más valoradas por los visitantes es el Museo del Papel, que muestra cómo se fabricaba este material en la Córdoba califal. Se pueden ver herramientas, moldes y utensilios originales, además de una proyección que explica paso a paso el proceso artesanal, desde la preparación de la pasta con trapos hasta el satinado de las hojas.

Junto a esta exposición se encuentra una colección de monedas de oro, plata y bronce que recorre distintas etapas de la presencia musulmana en Al-Ándalus, así como una pequeña sala del mosaico que es testimonio del esplendor de la casa original.