Estos son los cuatro pueblos de Córdoba candidatos a Pueblo Mágico de Andalucía

Cada año, la provincia de Córdoba vuelve a colocarse en el mapa del turismo rural con una cita que combina patrimonio, identidad y promoción local. Cuatro municipios del interior cordobés vuelven a optar en 2025 a revalidar su distinción como 'Pueblos Mágicos'; un sello que busca dar reconocimiento a su singularidad además de ayudar a impulsar su desarrollo turístico y económico a través de una red nacional con más de medio centenar de localidades inscritas.

Qué son los “Pueblos Mágicos” y qué buscan

La iniciativa Pueblos Mágicos de España, impulsada por el Instituto de Desarrollo Local y Estudios Sociales (IDL), lleva más de dos décadas trabajando con ayuntamientos, diputaciones y mancomunidades para fortalecer la vida en el medio rural.

IDL analiza cada municipio según diez áreas clave: desde la calidad de vida y la planificación urbana hasta el patrimonio, las tradiciones, la gastronomía y el entorno natural.

Todos los que que destacan por su autenticidad pueden entrar en la Red de Pueblos Mágicos de España, lo que les da derecho a usar la marca registrada, aparecer en guías especializadas, contar con señalización propia, promoción digital y presencia en ferias turísticas como FITUR.

Vista general de Almedinilla. / CÓRDOBA

Cómo se eligen y hasta cuándo se puede votar

El proceso comienza con un estudio preliminar que evalúa si el municipio cumple los criterios establecidos. Si el resultado es positivo el pueblo pasa a la categoría de “candidato” y su expediente se somete al Comité Técnico Nacional de Pueblos Mágicos. Paralelamente se abre un proceso participativo en el que los usuarios pueden votar por sus pueblos favoritos en la web oficial, en este caso hasta el 10 de noviembre de 2025 a las 23:59.

Al final, los municipios que resultan seleccionados y que se anunciarán el 17 de noviembre incorporan a la red nacional y reciben apoyo en promoción, visibilidad digital y acciones de desarrollo local.

Córdoba repite con los mismos cuatro pueblos

En el caso cordobés los municipios que este año buscan renovar su reconocimiento son los mismos que ya formaron parte de la red el año pasado: Almedinilla, Cabra, Iznájar y Cañete de las Torres. Cuatro localidades que representan, cada una a su manera, la diversidad y la riqueza cultural del interior andaluz.

Almedinilla

En el límite con Jaén y Granada, destaca por su herencia íbero-romana. Las jornadas Festum, que recrean escenas de la Antigüedad, son un ejemplo de cómo el patrimonio puede convertirse en experiencia turística.

Cabra

Considerada el centro geográfico de Andalucía, conserva un notable legado barroco y mantiene viva una de las tradiciones religiosas más queridas de la provincia: la bajada de la Virgen de la Sierra desde su santuario.

Los mejores hoteles para dormir en Cabra / Turismo de la Subbética

Iznájar

Al sur, es un icono por su castillo islámico y por ser uno de los pocos pueblos andaluces con playa interior: la de Valdearenas, junto al pantano del mismo nombre.

Cañete de las Torres

En plena campiña, combina historia y paisaje rural con una identidad marcada por sus casas encaladas y su patrimonio arqueológico que se remonta al Neolítico.

Lo que significa formar parte de la red

Ser reconocido como 'Pueblo Mágico' supone entrar en una red de promoción turística nacional que ofrece herramientas reales para el crecimiento local. Entre sus ventajas están la señalización oficial, el uso gratuito de la marca para asociaciones y productores locales, la inclusión en plataformas como Trivago o Smartbox, y la presencia en publicaciones y rutas oficiales como la Guía de los Pueblos Mágicos de España.

Más allá de los beneficios visibles, el programa se ha convertido en un instrumento de cohesión rural y orgullo comunitario, reforzando la identidad de pequeños municipios que, sin renunciar a su autenticidad, encuentran nuevas formas de conectar con el visitante.