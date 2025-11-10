Parece la Toscana pero es Córdoba: el restaurante que parece sacado de una película italiana y está en pleno centro

A estas alturas los restaurantes italianos no son ninguna novedad: están en todas partes, desde el barrio más pequeño hasta la gran avenida de cualquier ciudad del mundo. La pasta, la pizza, los risottos o la burrata son ya platos universales, herencia directa de una gastronomía que se expandió por el planeta de la mano de las migraciones italianas a Estados Unidos y que hoy se considera casi tan cotidiana como la cocina local. Pero incluso dentro de ese universo tan conocido hay propuestas que consiguen sorprender.

Y eso es precisamente lo que ha ocurrido en Córdoba con Voltereta Toscana: un espacio que lleva semanas llenando titulares y redes sociales por su capacidad de trasladar a quien cruza su puerta a otro país. No es solo un restaurante: es una experiencia.

Un viaje sensorial a Italia sin salir de Córdoba

Ubicado en pleno centro histórico de Córdoba, en la calle Manríquez, Voltereta Toscana propone un recorrido gastronómico y visual inspirado en diferentes rincones de Italia.

Cada sala tiene su propio ambiente: desde Capri, bañada en tonos amarillos y limoneros, hasta la cocina de la Nona, donde las paredes, los utensilios y los olores recuerdan a los almuerzos familiares de domingo. También hay un túnel secreto de Roma, con guiños a las catacumbas y al mármol clásico, que se ha convertido en uno de los puntos más fotografiados del local.

La ambientación ha sido pensada al milímetro y quienes han pasado por allí hablan de un sitio “decorado al detalle” con una estética que hace que “cada rincón parezca de película”. Otros subrayan la energía “acogedora” del lugar y la sensación de estar en un viaje en el que se come despacio, sin prisa, como se hace en Italia.

Qué se come en Voltereta Toscana

La carta combina platos tradicionales italianos con toques contemporáneos. Hay pastas frescas, risottos, pizzas de masa fina y algunos platos que se han convertido en los favoritos de los clientes: el canelón de carrillada, la pizza de mortadela o el brioche relleno, por ejemplo. Los comensales también destacan la presentación de los platos (en la carta, cada uno aparece con su fotografía y lista de ingredientes): algo que muchos consideran una buena idea para evitar confusiones y animarse a probar cosas nuevas.

El Il Padrino, un entrante que varios clientes mencionan, o los quesos fundidos con mermelada de tomate, son otros de los aciertos más comentados. En general las opiniones de quienes ya lo han visitado coinciden en que “la comida está buena”, “de buena calidad” y que el servicio “es atento y amable”.