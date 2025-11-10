Este es el lugar más fotografiado de Córdoba (y no, no es la Mezquita)

Hace años que vimos constantemente con una cámara y en esa costumbre de mirar el mundo a través de una pantalla, los viajes se han vuelto un poco más conscientes del fondo que los acompaña en tanto que cada destino se mide en muchas ocasiones también por la foto que puede dejar.

La tendencia se ha multiplicado con las redes sociales: Instagram, TikTok o Google Maps son ya el punto de partida de muchas escapadas: antes de ir ya sabemos desde qué ángulo se hace “la foto buena”. Las experiencias culturales (antes guiadas por la curiosidad o la historia) se entrelazan ahora con la búsqueda de un escenario compartible.

El rincón más fotogénico de Córdoba

Entre tantas joyas cordobesas, hay un lugar que se repite una y otra vez en los móviles de viajeros de todo el mundo. No es la Mezquita-Catedral ni el Puente Romano. Son los Jardines del Alcázar de los Reyes Cristianos: un espacio donde historia, agua y vegetación se entrelazan con una armonía difícil de igualar.

Situados junto al propio Alcázar los jardines ocupan parte de lo que fueron las antiguas huertas reales, alimentadas por conducciones que traían el agua del río y de la sierra. El trazado actual se consolidó a mediados del siglo XX, con tres grandes terrazas a diferentes niveles, fuentes, albercas y una variedad inmensa de plantas autóctonas que mantienen vivo el espíritu original del lugar.

El visitante lo nota apenas entra: los setos recortados al milímetro, las flores alineadas como si fuesen pinceladas, el rumor constante del agua. Incluso ahora, con parte del recinto en obras, las opiniones coinciden en lo mismo: la belleza y la calma del conjunto superan cualquier expectativa.

Un escenario de historia y romanticismo

Pocos lugares condensan tanta memoria. Se cuenta que el propio Julio César planteaba especies exóticas aquí y que durante el califato de Abderramán II, en el siglo IX, se construyeron los primeros jardines con un fin muy concreto: rodear el harén real y los baños del palacio. Las aguas del Bejarano y del Caño de Escarabita llegaban hasta las albercas del Alcázar, alimentando una red de fuentes que aún hoy se intuye.

Con la llegada de los Reyes Católicos los jardines recobraron su esplendor e Isabel solía pasear por ellos mientras leía y fue aquí donde se celebró una de las reuniones más recordadas de la historia: la que mantuvieron los monarcas con Cristóbal Colón antes de su viaje a América.

Un lugar vivo, incluso en silencio

A día de hoy los Jardines del Alcázar son un punto obligado para cualquier visitante: se accede de forma gratuita y, aunque algunas zonas están cerradas temporalmente, la mayoría de viajeros coinciden en que merece la pena recorrerlos. Algunos destacan el aroma de los jazmines, otros la sensación de paz que se respira en mitad del bullicio turístico.

Hay quien los prefiere al caer la tarde, cuando la luz tiñe las albercas de dorado, y quien sueña con verlos de noche, bajo la iluminación que realza cada fuente y cada estatua. Las reseñas se repiten con una mezcla de sorpresa y afecto: “precioso”, “obligatorio”, “impecable”, “tranquilo”.

Donde el agua cuenta la historia

Pasear por estos jardines es entender cómo Córdoba ha sabido mantener su alma a través del agua. Desde las conducciones romanas hasta las acequias árabes y las fuentes renacentistas, todo gira en torno al mismo sonido: el de las corrientes que bajan de una alberca a otra.

El recorrido termina en los estanques donde se refleja la torre del Alcázar, una imagen que ha llenado miles de galerías digitales y que sigue multiplicándose cada día.