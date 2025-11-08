Las psicofonías que han bautizado a este edificio de la Universidad de Córdoba como "la facultad maldita de España"

Uno de los vehículos más poderosos por los que el patrimonio se mantiene vivo son las historias: las leyendas, los rumores, las voces que consiguen conectar el pasado con el presente. Tal vez por eso nos atraen tanto los mitos que habitan entre las paredes de algunos edificios históricos. Y uno de los más conocidos (y comentados en los últimos días) es el de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Córdoba, a la que ha sido bautizada en redes como la facultad maldita de España.

El motivo vuelve a circular gracias a un vídeo del divulgador History Jota, especialista en contenidos sobre historia y patrimonio, que ha mostrado desde dentro este edificio y ha recordado por qué arrastra esa fama. En su recorrido por los pasillos y antiguas salas, el creador explica que “esto antes fue una morgue” y que todavía pueden verse “los raíles que trasladaban las camillas donde situaban a los finados”.

La historia de la "facultad maldita" de España que está en Córdoba

Según cuenta el edificio fue construido originalmente en el siglo XVIII por orden del obispo Fray Pedro Salazar para ser una escuela coral. Sin embargo el plan cambió pronto y pasó a ser en hospital para atender a los enfermos que llegaban en masa por las epidemias de la época. El propio divulgador lo resume así mientras señala una de las galerías: “Durante todo este largo pasillo, en los pórticos de las ventanas hay marcas y nombres que dejaban los enfermos cuando eran apilados en esta estancia, porque a lo mejor pensaban que su final estaba cerca”.

No son pocos los detalles que alimentan el misterio, History Jota asegura haber estudiado en la propia facultad y recuerda la historia que circulaba entre alumnos y profesores sobre un niño fantasma llamado Luis, que “se metía en los baños a encender y apagar el secador a modo de gamberrada”. De hecho, según añade, “las limpiadoras dejaban desenchufado el secador para que no se escuchara cómo se encendía y se apagaba” ya que interrumpía las clases.

La Facultad en Cuarto Milenio

Estas anécdotas no son nuevas y hace unos años, el programa ‘Cuarto Milenio’, dirigido por Iker Jiménez, dedicó un reportaje especial a este edificio. Durante la investigación su técnico de sonido aseguraba que “en la psicofonía se escuchan claramente voces de niños”, una grabación que habría sido tomada en una de las antiguas salas del hospital.

La médium Paloma Navarrete, presente en aquella emisión contaba que al recorrer los pasillos “percibió presencias infantiles” y un “olor a podrido, a muerte”, coincidiendo con la historia del antiguo uso del inmueble.

El edificio, que pasaba a ser propiedad de la Universidad de Córdoba en 1969, conserva parte de su estructura original. Bajo la mirada del visitante, las paredes parecen contener algo más que historia.