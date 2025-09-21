La Guardia Civil libera en Córdoba 15 aves fringílidas que habían sido capturadas con una red japonesa

La Guardia Civil ha investigado en Córdoba, a un vecino de la ciudad, como presunto autor de un delito contra la fauna, por la colocación de una red japonesa destinada a la captura ilegal de aves fringílidas. La Guardia Civil informa en un comunicado que observó durante un servicio de protección de la naturaleza y el medio ambiente, desarrollado por los extrarradios de Córdoba, la instalación de una red japonesa de unos 8 metros de longitud por 1,5 metros de altura, en cuyo interior se encontraba atrapado un ejemplar de verderón común (Chloris chloris), que fue liberado de inmediato.

Ante este hallazgo, los integrantes de la patrulla del SEPRONA, decidieron inspeccionar la finca, lo que permitió localizar otros 12 ejemplares de jilguero (Carduelis carduelis) y otros 2 ejemplares de chamarín (Serinus serinus), que permanecían enjaulados, procediendo los agentes a la liberación de todas las aves en presencia del presunto autor de los hechos y a la instrucción de las pertinentes diligencias por la comisión de un delito contra la fauna.

Aves fringílidas

Las aves fringílidas son aquellas que en la cara posterior de los tarsos tienen dos surcos laterales. Suelen poseer un fuerte pico, generalmente cónico, que en algunas especies puede ser de considerable longitud. Por su parte, la red de niebla, también conocida como red japonesa o red de neblina, es un sistema para atrapar a animales que vuelan, principalmente aves y murciélagos. Los japoneses las utilizan desde hace 300 años, y las conocen como Kasumi-ami. Probablemente, proceden originalmente de China. Fueron introducidas en Estados Unidos en 1947.. Tradicionalmentese confeccionaban a mano con seda o algodón, pero actualmente se fabrican de modo industrial, en nailon porque son más resistente.

Las diligencias instruidas han sido remitidas a la Fiscalía de Medio Ambiente de Córdoba y, en paralelo, a la Delegación Territorial de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul, para la posible incoación de expediente sancionador por la vía administrativa.