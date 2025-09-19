Expofare 2025: todas las novedades de una nueva edición basada en la sostenibilidad y la vanguardia

El delegado de Desarrollo Económico, Promoción y Empleo de la Diputación de Córdoba, Félix Romero, junto con el alcalde de Fuente Palmera, Francisco Javier Ruiz y la concejala de Hacienda, Sonia Rovira, han presentado la novena edición de la Feria de agricultura de regadío Expofare con el compromiso por un sector más sostenible e innovador al mismo tiempo. Un evento que estrena este año, además de nuevas fechas, un centro polivalente de 2.000 metros cuadrados en Fuente Palmera donde se podrá disfrutar de un showcooking de productos locales, jornadas de mujeres emprendedoras y espacios de encuentro, entre otros.

Romero ha señalado la apuesta "firme y decidida" de Iprodeco de poner en valor el producto cordobés de la mano de la marca Sabor a Córdoba, que patrocinará la zona Agrifood. Un espacio con guiños a los mejores productos del Valle del Guadalquivir que, de la mano de chefs de la provincia, demostrarán cara al público el resultado derivado de la agricultura de regadío de la comarca.

Visibilidad e implicación

Esta nueva edición ha seguido nuevas líneas que tiene entre sus objetivos la incorporación al mundo rural de jóvenes y mujeres de manera que hagan atractiva la renovación generacional en el sector agrario. La concejala ha querido destacar en especial el papel de la mujer en la agricultura y, por ello, ha anunciado una jornada de conferencias con los testimonios de autónomas, empresarias y cooperativas impulsadas por mujeres.

Por su parte, el alcalde ha hecho hincapié en la importancia de la "vanguardia, las innovaciones y las últimas tendencias para la optimización de recursos hídricos para el campo y para el regadío". Este año, también se busca realzar la comarca apostando por tener como municipio invitado a La Carlota. Romero ha afirmado que, con estos "puntos de lanza". Expofare se convierte en la feria más importante de la cuenca del Mediterráneo.

Programa de Expofare

La feria comenzará el próximo jueves 23 de octubre a las 11 horas con la inauguración institucional, seguidamente, la entrega de los Premios ExpoFare y la ponencia marco. Más tarde, a las 16.30, está prevista la conferencia Estrategias para el futuro del olivar: experiencias prácticas en la selección de variedades y formato para plantaciones.

El viernes 24 de octubre arranca a la misma hora que el día anterior con una actividad organizada por Feragua y, de nuevo a las 16.30 otra actividad planeada por Fademur.

Para cerrar la feria, el sábado 25 de octubre a partir de las 11.00 horas tendrá lugar la presentación de innovaciones técnicas en los cultivos de cítricos.