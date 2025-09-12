En libertad uno de los pandilleros de una banda criminal detenido tras una reyerta en Córdoba

El presunto autor material de un apuñalamiento ocurrido en septiembre en el barrio de Ciudad Jardín de Córdoba, que acabó con un hombre en el hospital, ha sido puesto en libertad, según ha podido saber este periódico de fuentes cercanas al caso. El detenido era el segundo de los dos arrestados en noviembre, tras una investigación de la Policía Nacional, que seguía la pista de la denominada Pandilla 18. El otro detenido lo fue en calidad de cooperador necesario y fue puesto en libertad poco después de su detención. El ahora liberado está siendo investigado por un presunto delito de tentativa de homicidio.

Los datos que se conocen del suceso es que los autores habían urdido un plan con el objetivo de engañar a la víctima para que quedara a solas en un domicilio con el autor material del hecho, produciéndose entonces la agresión con arma blanca y posterior persecución, lo que provocó a la víctima graves heridas que requirieron atención quirúrgica y su posterior hospitalización.

Los investigadores llegaron a la conclusión de que la agresión sobre esta persona se produjo por error, pues el objetivo de emboscada era otra persona, perteneciente a otra banda. El detenido forma parte de la banda Pandilla 18 y el objetivo de la agresión era un integrante de la banda rival Mara Salvatrucha. Fuentes policiales indicaron en su momento que la organización Pandilla 18 es una "organización criminal transnacional", nacida en Los Ángeles (Estados Unidos), que después se expandió por Guatemala, Honduras y El Salvador. Entre esta banda y la que era objeto del ataque existe una auténtica guerra permanente.

La investigación fue llevada a cabo por la Unidad Territorial de Información de Córdoba, coordinada por la Comisaría General de Información y dirigida por el Juzgado de Instrucción número 4 de Córdoba.