El Hospital Reina Sofía da la bienvenida a más de 300 nuevos estudiantes de Ciencias de la Salud

Esta semana, el director del centro, Francisco Triviño, acompañado por las direcciones asistenciales de Medicina y Enfermería y el decano de Medicina, Eloy Girela, han dirigido unas palabras de acogida a los 316 estudiantes que inician esta etapa formativa. Concretamente, son 140 estudiantes de Medicina, 126 de Enfermería y 50 de Fisioterapia.

El Hospital Reina Sofía es centro universitario y, como tal, les ofrece formación a lo largo de esta etapa educativa que inician. “Enhorabuena por haber llegado hasta aquí. Merecéis sentiros orgullosos”, ha señalado el gerente del hospital.

Francisco Triviño da la bienvenida a los nuevos estudiantes / Diario CÓRDOBA

Triviño ha abierto el acto agradeciendo la presencia de las autoridades académicas y sanitarias, y subrayando que los nuevos estudiantes pasan desde hoy a formar parte de “una gran familia” cuya vocación es cuidar, enseñar e investigar. “Este hospital es vuestra casa. Os vais a formar en un entorno en el que conviven la asistencia, la docencia y la investigación, con un equipo humano excepcional”, ha señalado. Por último, el gerente les ha invitado a interesarse por la investigación, a través del IMIBIC, ya que será una parte fundamental de su carrera profesional y clave en la búsqueda de soluciones clínicas.

También tuvieron la oportunidad de dirigirse a este grupo de estudiantes la directora médica, Elena García, la directora de Enfermería, Rocío Segura, y el vicedecano de Asuntos Hospitalarios, Javier Delgado. Tras las intervenciones, se proyectó un vídeo explicativo del funcionamiento del centro, así como de la actividad asistencial que se realiza en el mismo: más de 41.000 ingresos hospitalarios, 2.500 partos y 40.000 intervenciones quirúrgicas; así como las infraestructuras más destacadas (dos robots quirúrgicos, tecnología HIFU, sistemas de planificación quirúrgica avanzada y una línea creciente de hospitalización domiciliaria).