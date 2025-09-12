Córdoba ciudad
El Hospital Reina Sofía da la bienvenida a más de 300 nuevos estudiantes de Ciencias de la Salud
El director gerente destacó la importancia de la nueva etapa que inician en la que el hospital universitario será también un espacio docente y de desarrollo profesional
Esta semana, el director del centro, Francisco Triviño, acompañado por las direcciones asistenciales de Medicina y Enfermería y el decano de Medicina, Eloy Girela, han dirigido unas palabras de acogida a los 316 estudiantes que inician esta etapa formativa. Concretamente, son 140 estudiantes de Medicina, 126 de Enfermería y 50 de Fisioterapia.
El Hospital Reina Sofía es centro universitario y, como tal, les ofrece formación a lo largo de esta etapa educativa que inician. “Enhorabuena por haber llegado hasta aquí. Merecéis sentiros orgullosos”, ha señalado el gerente del hospital.
Triviño ha abierto el acto agradeciendo la presencia de las autoridades académicas y sanitarias, y subrayando que los nuevos estudiantes pasan desde hoy a formar parte de “una gran familia” cuya vocación es cuidar, enseñar e investigar. “Este hospital es vuestra casa. Os vais a formar en un entorno en el que conviven la asistencia, la docencia y la investigación, con un equipo humano excepcional”, ha señalado. Por último, el gerente les ha invitado a interesarse por la investigación, a través del IMIBIC, ya que será una parte fundamental de su carrera profesional y clave en la búsqueda de soluciones clínicas.
También tuvieron la oportunidad de dirigirse a este grupo de estudiantes la directora médica, Elena García, la directora de Enfermería, Rocío Segura, y el vicedecano de Asuntos Hospitalarios, Javier Delgado. Tras las intervenciones, se proyectó un vídeo explicativo del funcionamiento del centro, así como de la actividad asistencial que se realiza en el mismo: más de 41.000 ingresos hospitalarios, 2.500 partos y 40.000 intervenciones quirúrgicas; así como las infraestructuras más destacadas (dos robots quirúrgicos, tecnología HIFU, sistemas de planificación quirúrgica avanzada y una línea creciente de hospitalización domiciliaria).
- Defensa garantiza el programa del Silam que se fabrica en Córdoba pese a la anulación del contrato
- Fraude millonario en Córdoba: el procedimiento judicial se complica por la dificultad para localizar a los investigados
- La Noche del Patrimonio en Córdoba 2025: monumentos abiertos, horarios y actividades paralelas
- Hallan una veintena de aves muertas junto al Guadalquivir en Córdoba
- Este es el pueblo de Córdoba que aspira a ser Capital del Turismo Rural 2025
- La Universidad de Córdoba contratará un estudio para ver si la Zona puede acoger una residencia y una casa del estudiante
- Pegamento en puertas, taxis para huir y hoteles para alojarse: así actuaba una banda de ladrones a la que se le seguía la pista desde Córdoba
- Andalucía blinda por ley la VPO pública: la protección será 'permanente' y no se podrán vender en el mercado libre