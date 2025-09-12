Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Acción social

Más de 800 personas recibieron el apoyo de Cruz Roja en Rute durante 2024

Personas mayores, familias en situación de extrema vulnerabilidad y personas migrantes concentraron gran parte de las atenciones de la institución humanitaria

Voluntarios y responsables de Cruz Roja en Rute.

Voluntarios y responsables de Cruz Roja en Rute. / Córdoba

Diario CÓRDOBA

El voluntariado de Cruz Roja informó de que, a lo largo de 2024, prestó atención a más de 800 personas en Rute. Un año en el que la cronificación de la vulnerabilidad y la soledad no deseada se mantuvieron como dos de los grandes desafíos sociales a los que tuvo que hacer frente la entidad.

Como ya viene alertando la institución humanitaria desde hace algunos años, la vulnerabilidad no solo afecta a personas desempleadas, sino también a personas integradas en el mercado laboral, pero cuyos "exiguos salarios", unidos a la subida de los precios en cuestiones básicas como la alimentación, la vivienda o los suministros, obligan a recurrir a la ayuda de organizaciones como Cruz Roja para llegar a final de mes.

No obstante, la labor del voluntariado de la organización humanitaria no se ciñó exclusivamente a estos colectivos, pues también recibieron ayuda mujeres en dificultad social, personas desempleadas y/o con problemas de salud. De igual modo, desde Cruz Roja Juventud se impulsaron distintas campañas y actividades orientadas a la infancia, adolescencia y juventud de la localidad.

Voluntarios y socios fueron clave en prestar el apoyo y la atención necesarios

Todo esto fue posible gracias al apoyo de los 79 voluntarios y 230 socios con los que cuenta la institución en Rute. Tal y como comenta Matilde Granados, vicepresidenta local de Cruz Roja, seguimos trabajando para aliviar el sufrimiento, y dar la mejor de las respuestas a las situaciones de pobreza, desigualdad, soledad no deseada, violencia, y emergencias, atendiendo a las personas con un enfoque de trabajo integral, de derechos y con cercanía", afirma Granados."Quiero agradecer el compromiso de todas las personas y empresas que durante 2024 han confiado y prestado apoyo a nuestra institución", añade.

Todas esas muestras de solidaridad y compromiso, tanto individual como colectivo, son las que permitieron a Cruz Roja -que cuenta con asamblea, además de en Rute, en otras once localidades de la provincia- llevar a cabo más de 3.000 acciones en el municipio ruteño.

