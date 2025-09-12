Más de 800 personas recibieron el apoyo de Cruz Roja en Rute durante 2024

El voluntariado de Cruz Roja informó de que, a lo largo de 2024, prestó atención a más de 800 personas en Rute. Un año en el que la cronificación de la vulnerabilidad y la soledad no deseada se mantuvieron como dos de los grandes desafíos sociales a los que tuvo que hacer frente la entidad.

Como ya viene alertando la institución humanitaria desde hace algunos años, la vulnerabilidad no solo afecta a personas desempleadas, sino también a personas integradas en el mercado laboral, pero cuyos "exiguos salarios", unidos a la subida de los precios en cuestiones básicas como la alimentación, la vivienda o los suministros, obligan a recurrir a la ayuda de organizaciones como Cruz Roja para llegar a final de mes.

No obstante, la labor del voluntariado de la organización humanitaria no se ciñó exclusivamente a estos colectivos, pues también recibieron ayuda mujeres en dificultad social, personas desempleadas y/o con problemas de salud. De igual modo, desde Cruz Roja Juventud se impulsaron distintas campañas y actividades orientadas a la infancia, adolescencia y juventud de la localidad.

Voluntarios y socios fueron clave en prestar el apoyo y la atención necesarios / Diario CÓRDOBA

Todo esto fue posible gracias al apoyo de los 79 voluntarios y 230 socios con los que cuenta la institución en Rute. Tal y como comenta Matilde Granados, vicepresidenta local de Cruz Roja, “seguimos trabajando para aliviar el sufrimiento, y dar la mejor de las respuestas a las situaciones de pobreza, desigualdad, soledad no deseada, violencia, y emergencias, atendiendo a las personas con un enfoque de trabajo integral, de derechos y con cercanía", afirma Granados."Quiero agradecer el compromiso de todas las personas y empresas que durante 2024 han confiado y prestado apoyo a nuestra institución", añade.

Todas esas muestras de solidaridad y compromiso, tanto individual como colectivo, son las que permitieron a Cruz Roja -que cuenta con asamblea, además de en Rute, en otras once localidades de la provincia- llevar a cabo más de 3.000 acciones en el municipio ruteño.