No pierdas esta oportunidad de compra: piso en Huerta de la Reina por 168.000 euros

El inmueble se ubica en la primera planta de un edificio con ascensor

Salón de la vivienda. / tucasa.com

L.P.

Córdoba

Este piso, disponible en el portal de vivienda tucasa.com, se ubica en el barrio Huerta de la Reina. Dispone de todo tipo de servicios en sus proximidades: supermercados, colegios, centros de salud, tiendas locales… Y también tiene buenas conexiones de acceso al centro y con otras zonas de la ciudad.

¿Cómo es el piso?

La vivienda, de 80 m2,  dispone de dos dormitorios luminosos y de una habitación principal. Tiene un baño completo con plato de ducha, una cocina independiente, totalmente amueblada y equipada, un cuarto lavadero y un balcón privado.

Una de las habitaciones de la vivienda. / tucasa.com

Además…

  • Se ubica en la primera planta, dentro de un edificio con ascensor.
  • Tiene aire acondicionado.
  • Los gastos de la comunidad son de 70 euros mensuales.

Precio y datos del inmueble

  • Precio: 168.000 euros.

