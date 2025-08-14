Vivienda
Contenido patrocinado
No pierdas esta oportunidad de compra: piso en Huerta de la Reina por 168.000 euros
El inmueble se ubica en la primera planta de un edificio con ascensor
L.P.
Córdoba
Este piso, disponible en el portal de vivienda tucasa.com, se ubica en el barrio Huerta de la Reina. Dispone de todo tipo de servicios en sus proximidades: supermercados, colegios, centros de salud, tiendas locales… Y también tiene buenas conexiones de acceso al centro y con otras zonas de la ciudad.
¿Cómo es el piso?
La vivienda, de 80 m2, dispone de dos dormitorios luminosos y de una habitación principal. Tiene un baño completo con plato de ducha, una cocina independiente, totalmente amueblada y equipada, un cuarto lavadero y un balcón privado.
Además…
- Se ubica en la primera planta, dentro de un edificio con ascensor.
- Tiene aire acondicionado.
- Los gastos de la comunidad son de 70 euros mensuales.
Precio y datos del inmueble
- Precio: 168.000 euros.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Un chapuzón en la piscina sin hacer check-in en hoteles de Córdoba
- Los maquinistas exigen reducir la velocidad del AVE en Córdoba: 'los trenes pegan muchos botes
- Proxi abre su tercera tienda en el barrio de Poniente Sur y dará servicio los 365 días de año
- Cuatro viviendas afectadas y seis desalojadas por un incendio en la zona del Brillante
- Nuevo paso para ejecutar el esperado enlace del polígono de Las Quemadas con la A-4
- El Córdoba CF volará el mismo lunes a Gijón desde el aeropuerto de la ciudad
- La ola de calor asesta su golpe más duro con la primera alerta roja: este es el 'horno' que perfila hoy la Aemet
- Córdoba es la provincia de Andalucía donde más cae el desempleo en la industria en el primer semestre