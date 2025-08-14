No pierdas esta oportunidad de compra: piso en Huerta de la Reina por 168.000 euros

Este piso, disponible en el portal de vivienda tucasa.com, se ubica en el barrio Huerta de la Reina. Dispone de todo tipo de servicios en sus proximidades: supermercados, colegios, centros de salud, tiendas locales… Y también tiene buenas conexiones de acceso al centro y con otras zonas de la ciudad.

¿Cómo es el piso?

La vivienda, de 80 m2, dispone de dos dormitorios luminosos y de una habitación principal. Tiene un baño completo con plato de ducha, una cocina independiente, totalmente amueblada y equipada, un cuarto lavadero y un balcón privado.

Una de las habitaciones de la vivienda. / tucasa.com

Además…

Se ubica en la primera planta , dentro de un edificio con ascensor.

Tiene aire acondicionado.

. Los gastos de la comunidad son de 70 euros mensuales.