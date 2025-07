Amalia Palacios, jefa de Oncología Radioterápica del hospital Reina Sofía: "La paciente entra en quirófano con un tumor de mama y se va en 24 horas con todo el tratamiento hecho"

En junio de 2017, el hospital universitario Reina Sofía puso en funcionamiento un equipo de radioterapia intraoperatoria, que formó parte de una donación de la Fundación Amancio Ortega, para poder mejorar los tratamientos de radioterapia contra el cáncer, que presta este hospital público cordobés.

Esta tecnología, que desde años antes estaba siendo demandada por el Servicio de Oncología Radioterápica del Reina Sofía al Servicio Andaluz de Salud (SAS), consiste en un equipo que realiza la irradiación durante el propio acto quirúrgico y que ha tratado desde aquel momento a más de 600 mujeres con cáncer de mama. Este equipo, el único de estas características que administra radioterapia intraoperatoria en Córdoba y en Andalucía, ha estado centrado desde entonces, fundamentalmente, en el tratamiento de mujeres con cáncer de mama, pacientes que cumplen unos requisitos concretos.

La jefa del Servicio de Oncología Radioterápica del hospital Reina Sofía, Amalia Palacios, explica que la radioterapia intraoperatoria permite, en aquellas pacientes en las que sea posible clínicamente, realizar el tratamiento radioterápico durante la intervención quirúrgica, reduciendo o eliminando tratamientos posteriores.

Amalia Palacios destaca que «está siendo un gran avance, ya que antes de usarse esta tecnología, la persona era intervenida quirúrgicamente y luego recibía entre 15 y 25 sesiones de radioterapia, pero desde que se implantó el equipo, en algunos casos concretos, la radioterapia posterior se evita porque se da en la misma operación».

Amalia Palacios, jefa de Oncología Radioterápica del hospital Reina Sofía. / RAMÓN AZAÑÓN

Tratamiento hecho en 24 horas

La responsable de Oncología Radioterápica del Reina Sofía recalca que «la paciente entra en quirófano con un tumor de mama y se va en 24 horas con todo el tratamiento hecho, ya que se somete a cirugía conservadora y radioterapia en una misma operación, y con la prescripción como mucho de un fármaco de hormonoterapia. Con ello, la paciente tiene una menor sensación de enfermedad y de carga oncológica, ya que no tiene que venir después a Radioterapia a recibir sesiones. Aunque, hay que precisar que no todas las pacientes con cáncer de mama pueden beneficiarse de ello».

Los positivos resultados logrados en una muestra de pacientes con cáncer de mama precoz, que se han beneficiado desde 2017 en el Reina Sofía de la radioterapia intraoperatoria, en concreto las 500 primeras, han sido destacados a nivel europeo, gracias a la publicación del estudio ‘IORT for early-stage, low-risk breast cancer: Outcomes from a prospective, observational study’, realizado por profesionales del Reina Sofía y publicado por la revista ‘Clinical and Translational Radiation Oncology’, de la ESTRO (Sociedad Europea de Radioterapia y Oncología).

Esta investigación recoge los resultados de estos primeros 500 casos, con seguimiento prospectivo, posicionando al hospital Reina Sofía como un centro de referencia regional y nacional, al contar con el único equipo de radioterapia intraoperatoria de estas características en Andalucía.

Procedimiento para realizar radioterapia intraoperatoria en cáncer de mama en el Hospital Provincial del Reina Sofía. / RAMÓN AZAÑÓN

Palacios sostiene que esta publicación aporta evidencia sólida para optimizar la selección de pacientes candidatas a este tratamiento y destaca los logros en la desescalada terapéutica, en la estrategia para reducir gradualmente la intensidad de un tratamiento, lo que ayuda a avanzar hacia tratamientos más personalizados y menos invasivos.

Mayoría femenina

Las profesionales del Reina Sofía participantes en este estudio son la propia Amalia Palacios, María del Carmen Moreno, María Espinosa, Fátima Ginés, Juan Adrián Camús, Ángel Calvo, Pilar Rioja, Sara Romero, José Antonio Miñano, Gustavo R. Sarria y Sonia García.

Acerca de la radioterapia intraoperatoria, Palacios detalla que consiste en la extracción del tumor, en la biopsia selectiva del ganglio centinela (para el estadiaje de la axila) y la radiación de la cavidad en la que se encontraba el tumor (irradiación de un centímetro en todas direcciones de solo el lecho donde estaba el tumor, no de toda la mama). Una vez que el tumor es extirpado se envía a los servicios de Radiodiagnóstico y Anatomía Patológica para que los profesionales puedan realizar un estudio preliminar de la masa tumoral.

Palacios señala que en hasta un 25% de pacientes tratadas con radioterapia intraoperatoria, cuando se conocen los resultados de Anatomía Patológica, si se identifican factores de riesgo, esas mujeres tendrán que recibir, posteriormente, radioterapia en toda la mama.

Preparación del instrumental en quirófano para la intervención. / RAMÓN AZAÑÓN

Mínima tasa de recaída

Esta oncóloga radioterápica subraya que, tras haber sido tratadas ya más de 600 pacientes con radioterapia intraoperatoria en el Reina Sofía, «estamos muy satisfechos de los resultados, porque son buenos. La tasa de recaída de la enfermedad es mínima, incluso menor que cuando hay que emplear otros procedimientos. Y si una paciente recae es susceptible todavía de recibir tratamientos conservadores de mama con lo que su calidad de vida no se ve tan afectada y, por supuesto, no resulta perjudicada su supervivencia oncológica".

Desde que en 2017 comenzó a utilizarse la radioterapia intraoperatoria en el hospital Reina Sofía entre 90 y 100 mujeres al año se están beneficiando de las ventajas de este tratamiento radioterápico durante la intervención quirúrgica.

Requisitos de las pacientes

Las pacientes con las que se está usando esta tecnología no deben tener afectación ganglionar (porque si no requerirán otro tipo de tratamiento); presentan bajo riesgo de recaída local y reducido riesgo de diseminación a distancia; no tienen indicación de quimioterapia adyuvante (tras la cirugía) y su edad es igual o mayor a 50 años.

El quirófano en el que se aplica la radioterapia intraoperatoria se ubica en el Hospital Provincial y los profesionales que participan en el proceso pertenecen a diferentes especialidades (Cirugía, Oncología Radioterápica, Radiodiagnóstico, Radiofísica y Protección Radiológica, Medicina Nuclear, Anestesia, Enfermería y auxiliares de enfermería), bajo la coordinación de una especialista en este tipo de cirugía. Se trata de un equipo eminentemente femenino, reflejo de la mayor presencia de mujeres en la sanidad.

Otros usos de la radioterapia intraoperatoria

Aunque hasta el momento, la radioterapia intraoperatoria se emplea, mayoritariamente, con pacientes de cáncer de mama con unos requisitos concretos, también ha comenzado a usarse con pacientes que padecen otros tumores o recidiva de los mismos a nivel abdomino-pélvico, así como en tumores cerebrales. En concreto, recalca que se hizo un estudio en glioblastoma multiforme (tumor cerebral maligno), que está pendiente de resultados y en metástasis cerebrales.

