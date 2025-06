Sombra y piscina para combatir el calor: los refugios en la Sierra de Córdoba de Assuan y las Dos Columnas

Lo mejor para combatir las olas de calor, esas que en Córdoba duran cuatro meses, es hacer caso a los expertos en salud, que aconsejan buscar la sombra, posibilitar la hidratación, refrescar el cuerpo y huir (sin correr) de estrés.

Pues para todo ello sirven estos días las piscinas que se reparten por la geografía local cordobesa, que se presentan como refugios climáticos (palabras muy de actualidad también). Ejemplo de ello son las de Las Dos Columnas y Assuan, ambas situadas allá donde el termómetro se queda siempre varios grados por debajo de sus mejores marcas.

Si no fueran correctas estas apreciaciones no se darían las colas de acceso que este domingo se podían ver en Assuan y el goteo de entradas de las Dos Columnas. Los usuarios no lo dejan para muy tarde, por dos motivos, el primero para que el calor extremo les pille ya con los pies en el agua; y el segundo, para conseguir mejor sitio en las sombras que propician los abundantes árboles de las dos instalaciones.

Domingo de piscina en Assuan y Las Dos Columnas / A.J.González

Grandes capacidades

Ambos recintos tienen capacidades similares en su piscina principal, 379 personas en la de Assuan y 399 en la de las Dos Columnas y en ambos casos explican sus responsables que se ha mantenido el precio del año anterior, precio que después ofrece variables y promociones bien por edad bien por otro tipo de circunstancias, como día de la madre, del padre, del jubilado o del desempleado, como anuncian en Las Dos Columnas. Así, en Assuan entrar de lunes a viernes cuesta 12 euros para los mayores y 7,5 para los niños, mientras que sábados y domingos la tarifa sube a 14 los adultos y 10,5 los niños. Por su parte, en las Dos Columnas, de lunes a viernes los niños han de pagar 6 euros y los mayores 10. Este es el precio de los menores de 12 años los sábados, domingos y festivos, para que los mayores de esa edad abonen 12 euros.

Son precios bastante razonables, teniendo en cuenta que hacen posible el ahorro de aire acondicionado todo el día en el domicilio y ofrecen diversión y entretenimiento garantizado fuera de plataformas de televisión o pantallas de otro tipo. Toboganes, atracciones infantiles, chiringuito y restaurante hacen que estos espacios se llenen cada fin de semana.

Clientes fieles

Repartidos por las instalaciones se colocan grupos familiares y de amigos. Un ejemplo es el de Manuel y Toñi, que llegan Assuan “cuando abren y nos vamos cuando nos echan”, explican, al tiempo que añaden que son clientes habituales porque creen que “es la mejor piscina de Córdoba tanto por precio como por calidad”. Cerca de ellos, los integrantes de la empresa de Caracoles Cruz de Juárez se divierten con los niños en el jacuzzi, mientras que Pepita y su familia entretienen a los menores en las atracciones de la piscina infantil. La fama de la piscina de Assuan es considerable, pues este domingo, algunos de sus usuarios habían llegado desde Lora del Río.

No está lejos la otra popular piscina de la Dos Columnas, donde el olor a pollo asado recibe a unos clientes que también se confiesan fieles. Mari Tere y Pepi, junto con Javier conversan son sus hijas a la sombra y reconocen que no tiene precio estar en un lugar como aquel, “la temperatura, el fresquito que hace aquí no se puede comparar”.

Antonio señala que a su familia y a él siempre les ha gustado el ambiente de esta piscina, donde una característica importante es la frondosidad de la arboleda. A su sombra explica que ellos eran socios hasta que llegó la pandemia y recientemente ha recuperado la afiliación, apunta, mientras saborea una cerveza y se coloca para la foto.

Como ellos, todo el personal que se acercaba este domingo hasta estas instalaciones de ocio lo hacía ilusionado y con ganas de verano. El kit de supervivencia más repetido era: nevera (si no se come en el restaurante, que lo hay en ambas), hamaca, bolsa de playa (versión piscina), flotador o manguitos, según el caso, camiseta, él; bata fresca o pareo, ella; gorra, chanclas de goma y, en algunos casos, revista de crucigramas (cada vez menos frecuente igual que los periódicos)… Bueno, y el móvil, que el verano se presta a poses inolvidables.